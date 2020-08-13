英國Q2經濟衰退20.4％ 富裕國家當中最慘 08:242020/08/13 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情重創，英國第二季經濟萎縮高達兩成。這也凸顯該國疫情死亡病例不僅在歐洲居冠，甚至連經濟遭遇疫情打擊，也創下富裕國家當中最慘。 英國統計局周三（12日）表示，該國經濟第二季萎縮20.4％，折合年率為萎縮59.8％。同期間，美國與德國經濟萎幅約10％，義大利12％，法國14％與西班牙的19％。 根據數據指出，該國第二季家庭支出較前一季銳減23.1％，商業投資更暴跌近三分之一。此外由於工廠與商業多處於閒置與關閉狀態，使得製造業與服務業產出也雙雙減少約兩成。 (工商 ) #該國 #英國 #富裕國家 #最慘 #兩成 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情拖累 英第二季GDP萎縮逾2成 創歷來最大降幅 18:232020/08/12 國際 《國際經濟》比歐元區、美國還慘！ 英國Q2經濟崩跌20.4％ 15:062020/08/12 財經 韓經濟成長獲上修 星下調預估 04:102020/08/12 全球財經 金融時報：美國科技業對大陸依賴程度被低估 18:022020/08/12 財經 工業富聯H1淨利 年減7.98％ 04:102020/08/12 全球財經 西方憤怒 伊朗判英國律師10年徒刑 16:592020/08/12 國際 台商打世界盃 黃志芳：數位轉型是最後一塊拼圖 17:002020/08/12 財經 中美關係惡化 經濟衝突恐致戰爭 04:102020/08/12 話題觀察 東協市場潛力大 沈榮津呼籲台商參與新南向佈局 14:572020/08/12 政治 美國人說錯了 沈富雄：美防疫 只能學這一個國家 17:582020/08/12 政治 財經熱門新聞 台積電斷貨 華為找誰救？美媒爆只剩1條活路 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 全球股市泡沫恐重現？「巴菲特指標」達警戒線 - 財經 錢白花了！年薪500萬挖台積百人部隊 內行人曝陸企找錯人 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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