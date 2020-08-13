受新冠肺炎疫情重創，英國第二季經濟萎縮高達兩成。這也凸顯該國疫情死亡病例不僅在歐洲居冠，甚至連經濟遭遇疫情打擊，也創下富裕國家當中最慘。

英國統計局周三（12日）表示，該國經濟第二季萎縮20.4％，折合年率為萎縮59.8％。同期間，美國與德國經濟萎幅約10％，義大利12％，法國14％與西班牙的19％。

根據數據指出，該國第二季家庭支出較前一季銳減23.1％，商業投資更暴跌近三分之一。此外由於工廠與商業多處於閒置與關閉狀態，使得製造業與服務業產出也雙雙減少約兩成。

(工商 )