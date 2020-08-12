我們常用「聞到錢味」來形成商機，不過，要真是被聞到錢味，那恐怕不是好事。德國法蘭克福國際機場的嗅探犬鼻子靈，總能從旅客身上聞到攜帶過多的現金。

這隻9歲的牧羊犬阿奇（Aki），從6月底到7月初，就查到12名乘客過多的現金，總價值為24.7萬歐元，堪稱「神鼻」。

在一次事件中，這隻神鼻靈犬，從一名乘客的包包裡嗅出了近5.2萬歐元，之後在其他旅客的手提包和夾克內袋中，又發現了其他現金。

如此盡忠職守的狗狗，當然得到海關方面的表揚，法蘭克福機場海關辦公室的女發言人伊莎貝爾•吉爾曼（Isabell Gillmann）表示：「阿奇敏銳的鼻子，協助海關官員打擊逃稅、洗錢和國際恐怖主義。」

當然，被聞出錢的12位旅客必然不開心，他們都會面臨罰款。

2019年，法蘭克福海關官員查出攜帶總計約2360萬歐元未申報現金的乘客。根據自2007年實施的歐盟法律，如果旅客攜帶1萬歐元或更多現金出入歐盟國家，都必須先向海關申報。這些規定主要是幫助調查人員發現任何涉及大量現金的非法活動，例如販毒或洗錢。

除了聞出現金與可疑物品以外，德國嗅探犬也可用於對抗冠狀病毒。

漢諾威獸醫大學的研究人員在7月份發現，狗狗似乎可以查覺到帶原Covid-19的人，這表明牠們可以找到帶原而未症狀的前期感染者，或許對防疫會有幫助。

(中時新聞網)