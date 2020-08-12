禿頭、掉髮是不少人的困擾，除了吃藥、擦藥，有新的研究找到可以治療禿頭、掉髮的新方式，而且這個方式就藏在自己的皮膚裡。

天氣冷的時候，皮表的毛髮會豎起，新研究就是利用這個人體自然現象，提出未來治療禿頭的方法。研究主持人，台灣大學醫學工程系特聘教授暨台大醫院皮膚部主治醫師林頌然指出，起雞皮疙瘩是因為交感神經高度活化，此時除了刺激豎毛肌收縮產生雞皮疙瘩之外，毛囊幹細胞也會同時被活化而加速毛髮再生、增進保溫的功能。

為什麼毛囊幹細胞要活化？林頌然指出，毛囊會有休眠期而停止長髮或落髮，至於為什麼休眠原因很多，缺乏交感神經刺激是其中之一。

過去的研究發現，雄性禿的禿髮處可以看到豎毛肌消失，而另一群病人，因為感染發炎或是手術而導致身體半側交感神經興奮，也有此半側毛髮過多的情形。因此，交感神經可能與雄性禿的病理機轉相關，刺激交感神經可能成為未來治療禿頭、落髮的選項之一。這個研究刊登在《細胞（Cell）》中。

交感神經可能與雄性禿的病理機轉相關，刺激交感神經可能成為未來治療禿頭、落髮的選項之一。

◎喚醒毛囊幹細胞促長髮？醫師：樂觀其成

刺激交感神經活化毛囊幹細胞的方式，專科醫師認為可行。蔡仁雨皮膚科院長蔡仁雨指出，掉髮或雄性禿主要是因為毛囊幹細胞進入休眠期，所以如果能夠喚醒毛囊幹細胞，就有重新生髮的機會，「但要怎麼刺激還需要再研究。寒冷、驚嚇等外界刺激是非常短暫的，對生髮沒幫助。因此如何長期刺激、用什麼藥品都需要研究。雖然離臨床使用還很遠，但算是突破性的發展。」

◎禿頭原因多 儘早就醫恢復舊觀機率高

目前治療禿髮的方式很多，最重要的是要釐清禿頭、落髮的原因。蔡仁雨指出，落髮若能及早治療，大都可以恢復舊觀。常見的落髮包括雄性禿和休止期落髮。

雄性禿多為遺傳，因此很難預防，如果發現洗髮或流汗後頭髮容易扁塌，頭髮變得細軟就應該就診，「因為雄性禿不是突然掉一大繓頭髮，所以很多人不覺得是禿髮。如果能儘快就診並遵從醫囑治療，都會有效果，」彭賢禮皮膚科醫師張宏嘉指出，治療就是最好的預防，不僅能長新髮，也能防止掉髮。蔡仁雨也補充，女性也會有雄性禿，但比例比男性低很多。

值得一提的是，許多患者會以為雄性禿就代表自己的雄性荷爾蒙特別多，張宏嘉指出，這是很普遍的迷思，其實雄性禿患者的雄性荷爾蒙跟一般人是一樣的，只是比較敏感，「如果雄性荷爾蒙比較多，反而要注意是不是有癌症或內分泌失調的問題。」

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳也指出，一般男性的雄性禿不需要去檢查體內雄性荷爾蒙的濃度，大多是頭皮的濃度較高但血液是正常的；女性的雄性禿才有可能是體內雄性荷爾蒙的濃度過高，可能伴隨有嚴重長青春痘、多毛症、出油、月經不規則等等。

而「休止期落髮」原因眾多，蔡仁雨指出，常見的包括壓力、疾病、營養不良和服用某些藥物等等，「例如梅毒、貧血、甲狀腺問題，但只要好好控制或治癒，掉髮的問題都可以改善。」

◎生薑抹頭皮、咖啡因洗髮精治禿頭有用嗎？

由於禿頭落髮的原因很多，需要就醫診斷，治療方式則有minoxidil、finasteride、dutasteride、和低能量雷射光治療，其中dutasteride效果更好，但dutasteride和finasteride都是荷爾蒙藥物，孕婦不能使用，否則可能造成男嬰尿道下裂，蔡呈芳說：「女性被核准的治療禿頭方式相對少，如果沒計劃懷孕，那麼局部擦藥、光照治療都可以。」

這些治療方式雖然可能有副作用，但發生的機率都很低，所以如果因為副作用而選擇不治療，反而是因噎廢食，「一般口服搭配外用生髮水，都會有1加1大於2的效果，所以最重要的是接受治療，」張宏嘉說。

一般人會認為，抹生髮水長不出頭髮是因為毛囊壞死，蔡仁雨指出，毛囊不太可能會死掉，只是休眠，毛囊幹細胞的休眠期更長，「生髮水的作用是縮短毛囊的休止期、減少掉頭髮。有用與否有兩個層面，一個是沒長出新髮，一個是停止掉髮，前者大約30～50％的人有效，後者則是80%的人會改善。」因此治療落髮、禿頭不會建議病人直接植髮，用藥物就能改善。

至於用來預防落髮的冰帽，蔡仁雨指出，這是讓因為化療而掉髮的病人使用，原理跟以上研究相反，是讓毛囊和皮膚溫度變低、減少毛囊的代謝、降低化療藥物吸收的劑量、阻止掉髮，「FDA報告有用，但作用機制這是針對化療病人，一般人不需要。」

坊間常見的生髮洗髮精，例如咖啡因洗髮精，蔡仁雨解釋，很多研究都指出洗髮精改善掉髮、長髮效果不佳，更不要用偏方，例如生薑抹擦頭皮或吃健康食品，這樣反而會得到反效果甚至感染，得不償失。

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(中時新聞網)