臺灣商港事業發展協會12日由理事長廖超祥率協會業者代表拜會臺灣港務股份有限公司董事長李賢義、基隆港務分公司總經理劉詩宗等港務公司重要成員，會中除關心各港區會員業者所提各項議題進展及反應協會業者心聲外，並感謝李董事長上任後積極處理港區議題之成效。

有關基隆港港區區段值及土地租金議題，港務公司表示將以土地使用目的區分港區用地與一般市政用地，將港區區段值與公告地價脫鉤，藉此消弭鄰近市區之基隆港業者須承擔之高額成本負擔，同時李賢義責成與會成員盡快安排拜會基隆市市長林右昌，協會也表示願意參與三方會談。對於港務公司宣布溯自今年1月1日調降基隆港、蘇澳港及花蓮港裝卸管理費3％百議題，該協會業者指出港務公司成立後應以「公平正義」原則予各國際商港費率一致，否則在商業競爭基礎上就無法與費率較低的港口提供相同優惠價格，建議港務公司以輔助小港成長的立基點上給予誘因，方能帶動全國各國際商港競爭力，港務公司表示將在2年內逐步調降至與高雄港接近的收費標準。

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