美國新冠疫情延燒，導致數以百萬計的勞工失業。美國勞工部近日數據顯示，聯邦政府每周額外發放600美元的失業補助，自4月初至7月底為止共支出近2,500億美元。

根據今年3月美國國會通過、總統川普簽署的紓困法案，永久性失業、被迫放無薪假或工時縮短的勞工，除了可領取各州救濟金外，每周還可額外獲得600美元聯邦失業補助。

勞工部指出，截至7月為止，聯邦政府失業補助總額高達2,500億美元。其中以加州收到最多失業補助，高達384億美元。南達科他州領得最少，僅約1.77億美元。

(工商 )