每周600美元失業補助 美政府支出總額近2,500億美元 08:242020/08/13 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠疫情延燒，導致數以百萬計的勞工失業。美國勞工部近日數據顯示，聯邦政府每周額外發放600美元的失業補助，自4月初至7月底為止共支出近2,500億美元。 根據今年3月美國國會通過、總統川普簽署的紓困法案，永久性失業、被迫放無薪假或工時縮短的勞工，除了可領取各州救濟金外，每周還可額外獲得600美元聯邦失業補助。 勞工部指出，截至7月為止，聯邦政府失業補助總額高達2,500億美元。其中以加州收到最多失業補助，高達384億美元。南達科他州領得最少，僅約1.77億美元。 (工商 ) #失業補助 #總額 #勞工 #失業 #聯邦政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 東協市場潛力大 沈榮津呼籲台商參與新南向佈局 14:572020/08/12 政治 響應政府政策 華南銀行補助員工國內旅遊 20:302020/08/12 財經 朱澤民掛保證 明年國防總體預算不低於4094億 21:182020/08/12 政治 港貨輸美 9月25日起須標中國製 04:102020/08/12 全球財經 美要求香港出口貨物更換產地標籤 貿易優惠45天後終結 00:172020/08/12 兩岸 美政府與Moderna簽訂新冠疫苗採購協議 21:092020/08/12 財經 《國際金融》救經濟!紐西蘭央行擴大貨幣激勵 不排除實施負利率 12:332020/08/12 財經 600億青貸 創輔員視為災難 04:102020/08/12 地方新聞 微軟內部投票6成員工反對收購TikTok：脅迫交易不道德 15:142020/08/12 財經 川普政府再釋疫苗利多 美股開盤大漲逾250點 22:022020/08/12 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 - 財經 台積電是誰的 美國真是最大的股東嗎 - 財經 兩公司今停牌，大家猜 和碩將合併鎧勝？ - 財經要聞 - 工商時報 鴻海法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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