2026年台灣將邁入超高齡社會，澎湖失智、失能人口將由目前的3,800人增加到4,700人，但能夠提供的住宿機構照護病床卻只有272床，長照資源相當匱乏，天主教靈醫會12日舉行記者會，為澎湖惠民醫院重建計畫募款，希望三年內募集到5.5億元，幫助離島偏鄉澎湖完善長照防護網。

天主教靈醫會並邀請前副總統陳建仁擔任計畫公益代言人，與天主教台北總主教鍾安住、義大利神父呂若瑟一同現身呼籲社會大眾支持重建計畫。

澎湖目前有3,800位失智失能者，但卻只有五個住宿式長照機構、272床，其中，惠民醫院僅有90床，但主體建築物是海砂屋、相當老舊，因此天主教靈醫會啟動惠民醫院重建勸募計畫，希望能提升澎湖的照護量能。

陳建仁表示，天主教靈醫會照顧台灣偏鄉、離島地區的民眾不遺餘力，台灣每個人都慈悲善良，因此希望每一個人都是「大仁哥、大仁姐」，慷慨解囊，協助惠民醫院早日重建，讓澎湖老人家能享受到台灣人民的溫暖。

天主教靈醫會執行長黃浩然表示，惠民醫院主體建築物約30年歷史，在那個年代因為材料品管問題，很多房子有海砂現象，加上澎湖環境，所以很多房子已經有老舊、腐蝕狀況，這也是為什麼希望能夠趕快替住民找新地點的原因之一。

黃浩然說，原本希望能原地重建惠民醫院，但原地重建必須安置好現在在裡面的住民，可是澎湖已經無其他機構可以接納這麼多人，因此無法達成，現在也有很多人正排隊等著要進入機構接受照護，希望藉此計畫，不只完整澎湖的醫療防護網，也希望升級澎湖的醫療水準。

根據惠民醫院重建計畫內容，重建後將有一棟四層樓的長照專區及一棟五層樓的醫療專區。靈醫會希望打造一座可以服務澎湖近160位（住宿99位、日照60位）長輩的長照家園，及提供居家長照每年2,400人次的服務；若再加上一處擁有門診、住院、透析、復健和居家護理的醫療專區，希望屆時醫療照護涵蓋層面能較現在倍增。

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