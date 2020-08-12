高雄市長補選，將於週六（15日）投票，民進黨候選人陳其邁已喊出突破「罷韓」的93萬票門檻。綠營黨政人士算出藍白基本盤票數，國民黨候選人李眉蓁至少要拿下2014年楊秋興參選高雄市長45萬票；民眾黨候選人吳益政得要拿到14萬票。

針對陳其邁陣營喊出，得票要突破「罷韓」的93萬9090票。據《東森新聞網》報導，綠營黨政人士分析指出，國民黨候選人李眉蓁的得票數，必須達到2014年楊秋興參選市長時的45萬0647票，也就是「江啟臣防線」。江啟臣才有望保住黨主席之位，也代表國民黨在高雄的基本盤還在。

至於民眾黨，該黨政人士表示，如果候選人吳益政得票率，沒有超過2020年民眾黨在高雄市不分區立委得到的14萬8989票，不僅代表民眾黨和吳益政的合作，完全沒有加分外，連基本盤也沒有守住，勢必會沖垮「柯文哲防線」，勢必對柯文哲2024挑戰大位傷害很大。

(中時新聞網)