比特幣自3月觸底後大幅反彈，目前已站上11,500美元，升至一年來新高水準。專家指出，比特幣大漲主要因為美元貶值所致，投資人尋求避險，帶動比特幣價格躥升。

根據Coindesk資料，比特幣12日盤中下跌1.47％，報11,507.49美元。2020年迄今比特幣累計躥揚逾60％，並較3月中的低點4,000美元強彈逾180％。

專家表示，比特幣價格大幅走高主要因為美元匯價下跌。新冠肺炎疫情造成全球金融市場動盪，市場預期美國聯準會（Fed）將讓利率維持在接近零的水準多年，使得美元匯價在近幾個月不斷下探。

TradeStation Crypto產品策略部門主管普特拉（James Putra）表示，比特幣價格揚升是因為投資人尋求避險。

然而安全在時下是相對的概念。投資人或許認為比特幣是對抗美元走跌的避險工具，但比特幣的波動仍然相當大。

普特拉指出，資安顧慮可能讓一般民眾和投資人較難接受加密通貨。因此部分專家認為，比特幣恐難重回2017年底創下的將近2萬美元紀錄。

此外，隨著比特幣價格揚升，部分機構投資人可能逢高出脫，了結獲利。GSX Group執行長柯文（Nick Cowan）稱比特幣自3月觸底以來的漲勢「令人咋舌」。

聯準會近來大手筆救市，預料最終將推高通膨。事實上，美國物價已經上揚，數據顯示，7月躉售價格升幅大於市場預期。通膨上升可能進一步讓美元承受壓力，壓低債券殖利率，帶動比特幣價格上漲。

在比特幣揚升的同時，避險需求亦帶動金價狂飆，金價近期一度升破每盎司2,000美元的歷史新高紀錄。

ETF發行商GraniteShares執行長蘭德（Will Rhind）表示，比特幣和黃金上漲的原因相同，投資人在尋求替代股票、債券和美元的資產。

(工商 )