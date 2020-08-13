針對高通（Qualcomm）遭控違反反托拉斯法一案，美國聯邦上訴法院周二推翻下級法院裁決，認為聯邦政府未能證明這家佔據市場主導地位的手機晶片製造商從事非法壟斷行為，而這意味著高通得以維持原本專利授權的商業模式。

美國聯邦第九巡迴上訴法院一致裁定，美國聯邦貿易委員會（FTC）無法證明高通在手機晶片與專利授權等核心業務逾越「合法追求利潤最大化」的範圍。

FTC競爭事務主任康納（Ian Conner）指出，上訴法院判決令人失望，他們將謹慎思考下一步動作。FTC可要求法庭重審或上訴，但內部對此意見不一，且同為主管機關的司法部表態支持高通。

此案要回溯至2017年，FTC當時指控高通利用市場優勢地位收取高額專利授權金，此舉已阻礙市場競爭。2019年5月，加州聖荷西地方法院裁定高通違反反托拉斯法，並命令他們改變此商業作法。

時隔一年後，聯邦上訴法院如今推翻FTC勝訴判決，認定高通「沒授權就沒晶片」策略並未對於同業晶片商與手機製造商帶來非法傷害，也未損害市場競爭。

(工商 )