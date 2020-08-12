一位知名女直播主「飛比」，被自己的閨密爆料「裝單身騙斗內（贊助）」，且對方還公布當時婚宴的照片，事件一度鬧的沸沸揚揚，但飛比反駁雖然曾與前男友論及婚嫁，也的確辦理過婚宴，但後來雙方感情不和分手，確實一直是單身沒錯，反控告閨密明明知情還抹黑，飛比一審敗訴，但案件上訴二審後，卻大逆轉。

直播主飛比，是手機交友軟體「iPair」的人氣直播主，粉絲人數高達3萬多人，去年4月，透過朋友得知，網路上流傳自己「已婚卻假裝單身」欺騙粉絲斗內，當時飛比還特地在直播中解釋，說明沒有與前男友結婚的原因，同時也拿出戶籍謄本澄清，想不到萬姓閨密竟使用前男友的帳號發文，不僅公開婚宴照片，更留言「你說沒結過婚，那我們這些10年朋友的禮金呢」等語，指控飛比蓄意詐財。

飛比解釋2014年確實與陳姓前男友論及婚嫁，2人在澳洲同居大約1年，同時也有辦理澳洲伴侶簽證，2015年4月兩人回台舉行婚宴，但與陳男感情失和，婚宴結束並沒有辦理結婚登記就分手，因此至今身分仍是未嫁娶。

萬姓女閨密則反駁，飛比是公眾人物，卻發表類似「禁愛令」的單身宣言，讓粉絲對她有保持單身的幻想，進而贊助等財物交付行為，有損職業道德，會爆料實在是因為看不下去，且對方舉辦婚宴也有向親友收禮金，但分手也沒歸還，禮俗視為已完成結婚程序，並非刻意抹黑。

此案一審飛比敗訴，二審時法官認定，萬女指控飛比藉由操作單身形象，獲得高人氣與金錢利益，卻沒有提出證據，但此說法已對原告利益造成侵害，因此改判被告應賠償精神慰撫金5萬元，並在臉書塗鴉牆、iPair平台上，張貼道歉聲明2日。

(中時新聞網)