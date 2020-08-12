英國北部的蘇格蘭邦發生火車出軌意外，蘇格蘭首席大臣尼柯拉‧史特金（Nicola Sturgeon）在開記者會時，突然接到緊急消息：一列火車在蘇格蘭東海岸出軌，造成3人當場死亡和6人受傷，但傷勢不嚴重。。史特金希望大家能夠多幫忙。

路透社報導，英國北部連日降雨，可能是事故的原因之一，目前已知事故地點是在從阿伯丁郡的史通希文（Stonehaven）附近山谷，有黑煙從森林中冒出。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，他剛剛得到這起非常嚴重的事件而感到難過，他已經知道2架空中救援直升機以及約30輛救援車已趕往當地。

蘇格蘭首席大臣史特金 說：「儘管車禍細節仍在統整，但我想恐怕是會有許多人重傷。」

英國廣播公司報導說，這列火車有兩個火車頭，一列在前，一列在後，中間攜帶4列車廂。目前已知前車頭3個車廂都出軌，落在堤防上。

史東黑文（Stonehaven）及其周邊地區，最近幾天遭受連日大雨，甚至有洪水襲擊，一些報導表明，山體滑坡可能是造成這次脫軌的原因，火車撞到散落在軌道上的落石，造成出軌。

根據歐盟統計局的數據，英國是歐洲致命鐵路事故率最低的國家之一，近年來的安全記錄優於德國或法國。

其實歐洲的火車是安全的，根據歐洲統計局（Eurostat）的最新數據，2018年歐盟28個成員國中，只有13人死亡。

近幾十年來，英國發生的最嚴重的鐵路災難發生在1999年，倫敦的Ladbroke Grove的兩列火車相撞，造成31人死亡； 2001年，英格蘭東北部約克郡的塞爾比附近發生了一起車禍；有10人死亡。之後就沒有其他火車事故。

(中時新聞網)