大陸1名年僅15歲的嫩妹沉溺於網路愛情，家人多次勸阻她不要亂交網友而大吵架，隨後她因賭氣就跟著1位35歲的大叔私奔，並被這位大叔花言巧語騙到自家住處後遭到性侵，隨後嫩妹就長期被囚禁不得外出。1年後家人尋獲她時，驚覺她已懷孕數個月，肚子大的如球一般，家屬全都傻言無語。

據了解，這位年僅15歲嫩妹因沉溺在網路愛情，卻在和她的家人極為擔心勸阻而大吵一架後，立即與這名35歲的大叔網友私奔，然而嫩妹卻被大叔花言巧語一番迷惑到他家作客，還趁機拐騙她與自己發生性關係，嫩妹驚覺自己受騙上當表示想回家時，卻被大叔言語恐嚇，自己已被他上過了，回去只會被人嫌棄，嫩妹只好乖乖待在男方家，同時也被囚禁在房內長達1年的時間。

嫩妹的家屬經由警方協助，終於在1年後尋找到她，然而家人看到她時，全部都傻言無話可說了，因為嫩妹這一年內已被這名35歲大叔性侵多次，導致嫩妹中獎懷孕，但是她的家人仍是非常喜極而泣與她團聚，警方也將這名拐人大叔以強制性關係與未成年誘拐罪名移送法辦。

(中時新聞網)