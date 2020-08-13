世盟副總會長曾永權（圖／蔡宗霖）

世界自由民主聯盟中華民國總會12日晚間與世盟北美區域組織召開視訊會議，雙方共同討論與交流防疫經驗，並且關注在疫情下，政府的防疫限制措施是否危害自由、民主與人權。

世盟中華民國總會出席的包含：世盟總會長饒穎奇、副總會長曾永權、總會秘書長劉廣平等；而世盟北美區域組織則有美國眾議院議員匡西恆（John Curtis）、長島大學地理學系副教授卡林、加拿大國會友台小組主席斯格羅等。

總會長饒穎奇在開場時表示，新冠疫情爆發半年多來，疫情在世界各地爆發，遭成1800多萬人染疫，尤其以美國最為嚴重；病毒帶給人類的殘害是無窮無盡的，不過台灣在疫情防治上做了超前部署，將病毒拒於境外，維持確診人數在400餘人左右，被世界譽為防疫「模範生」；另方面，在世界疫情仍未好轉的情況下，台灣仍處於危機之中，若不做足萬全準備，恐仍有危機。

對此，饒穎奇表示，世盟宗旨為共同推動自由、民主與人權，以謀求國家安全、人類福祉為己任，基於這些職責，未來將致力關注各國防疫政策是否導致侵害人權行為。他指出，現行不少國家暫停公司企業營業、封鎖城市與邊境以及嚴格實施居家檢疫，以致人民生計發生困難；世盟將會在疫情趨緩後，對各國政府提出呼籲，要求加速經濟復甦、讓民眾生活回歸正常，人民自由與人權才能獲得保障、民主機制才可正常運作。

饒穎奇還提到，台灣雖不是世界衛生組織成員，但仍以防疫超前部署作為，運用現代科技及資訊共享方式，藉著公開透明、團結全民合作防疫，因而贏得初步成功，同時行有餘力，慷慨捐贈防疫物資給各友邦，為台灣自由、民主和人權的發展，樹立典範和貢獻；同時呼籲世盟所有成員共同協助彼此，讓此次會議能發揮功效、留下美好句點。

世盟副總會長曾永權則表示，疫情使經濟百廢待舉，不過另一方面卻讓數位經濟更加活絡，民眾居家上班、上課的生活型態帶來了新的生活模式也同時帶來了新的管理模式與新的工作倫理。另外，政府發放振興三倍券鼓勵國人消費，加上紓困貸款及不同行業補助措施等，讓業者加碼刺激消費，市場經濟活動更加熱絡，人人有錢賺，生活回歸正常。

曾永權另外指出，過去SARS疫情讓台灣建構與累積完善經驗，民眾大多有高度的公衛意識；政策上也有相對完善的傳染病防治法。也因此在今日新冠肺炎蔓延的世界局勢下，台灣將與世界共同來合作應對。

曾永權認為，疫苗及因應藥物不但可以挽救個人的生命，更可加速經濟和社會的復甦，切不可採行貿易保護主義或以市場經濟來論斷，更不可有私人或政治利益的立場凌駕公共衛生與大眾健康之上的想法，否則新冠肺炎勢將反覆爆發，延後正常生活及阻礙經濟復甦。至盼未來疫苗及藥物可以共享，以公共財方式造福全人類。

美國眾議院議員匡西恆開場時則回應表示，自己很喜歡台灣，希望可以借助彼此經驗並期待盡快能有機會到訪台灣進行交流。

(中時 )