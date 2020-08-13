宏全國際（9939）12日公布第二季合併營收53.13億元、年減14.22％，但因大陸第二季獲利年增50％，加上母公司第二季無繳交環保罰款，不像去年同期繳交巨額環保罰款，稅後盈餘5.36億元、年增24.41％，創單季獲利歷史新高，EPS1.85元，優於去年同期的1.47元，創2011年第三季以來的EPS新高。

宏全今年營運，因疫情關係、新台幣升值及原物料下跌等不利因素，致使今年上半年合併營收97.33億元、年減12.79％，但因第二季因天氣炎熱及飲料旺季訂單需求，台灣及大陸地區接單暢旺助威，上半年稅後盈餘8.02億元、年增6.88％，EPS為2.75元，優於去年同期2.56元。

宏全表示，旗下各廠上半年營收表現，其中，台灣廠營收年減6％，營收占比40％；大陸廠營收年減9％，營收占比34％；東南亞營收年減16％，營收占比25％；非洲營收占比為1％。

宏全第二季合併營收53.13億元、年減14.22％，第二季因天氣炎熱及飲料旺季訂單需求，尤其，大陸地區持續擴增跨產業包材、增加具代表性的飲料包材，及代工客戶，整體稼動率及效益提升，讓大陸第二季獲利年增50％。

宏全說，母公司今年第二季無環保罰款，不像去年同期繳交巨額環保罰款，使得單季稅後盈餘5.36億元、年增24.41％，EPS1.85元，優於去年同期的1.47元。

至於宏全旗下新廠投產進度延後，導致成本費用增加，使得台灣無菌三廠第一條生產線，由原預定第二季，再遞延至本月中投產；另印尼泗水第二條生產線，及Sosro廠也遞延投產。

(工商 )