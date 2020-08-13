倫元投顧分析師陳學進表示，12日台股呈現「開低下殺拉回整理」格局，終場下跌109.84點作收，跌幅0.86％，收在12,670.35點；櫃買指數表現相對強勢，終場上漲0.35點作收，漲幅0.22％，收在162.91點；三大法人進出方面，外資續賣106.13億元，投信續賣6.82億元，自營商續賣39.19億元，惟外資法人於台指期買回1,532口多單，累計淨多單部位為28,532口，心態呈現謹慎中性偏多。

加權指數連二日下殺拉回，更跌破10日線。要提防多頭向上趨勢因短線拉回而產生改變，任何個股逢彈就應站在賣方因應；但若無改變，則可留意前景展望持續看佳，且公司營運、獲利具轉機之題材，逢低買進。

個股方面，本周納入投資組合的申豐（6582），第一季每股盈餘1.21元，第二季再繳出每股盈餘3.25元的好成績，隨產品報價上漲、營運看俏，及內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市將有大漲機會。

展望後市，下半年隨蘋果及非蘋陣營拉貨效應，加上5G、AI及HPC等訂單挹注，預期8、9月營收可望逐月向上。目前短中長期均線仍呈多頭排列向上，且指數亦未跌破12,327～12,565.88點（月線）的關鍵支撐。

投組表現：

申豐（6582）表現最佳，第一季每股盈餘1.21元，第二季再繳出每股盈餘3.25元的好成績，隨產品報價上漲、營運看俏，及內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市將有大漲機會。

旭品（3325）表現最差，受遠距商機加持，連二個月營收年增逾140％。雖近期股價持續高檔震盪整理，不過在中多趨勢向上，及內外資法人大戶心態積極偏多下，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

盤勢預測：

12日台股呈現「開低下殺拉回整理」格局，終場下跌109.84點作收，跌幅0.86％，收在12,670.35點；櫃買指數表現相對強勢，終場上漲0.35點作收，漲幅0.22％，收在162.91點；三大法人進出方面，外資續賣106.13億元，投信續賣6.82億元，自營商續賣39.19億元，惟外資法人於台指期買回1,532口多單，累計淨多單部位為28,532口，心態呈現謹慎中性偏多。

加權指數連二日下殺拉回，更跌破10日線。要提防多頭向上趨勢因短線拉回而產生改變，任何個股逢彈就應站在賣方因應；但若無改變，則可留意前景展望持續看佳，且公司營運、獲利具轉機之題材，逢低買進。

展望後市，下半年隨蘋果及非蘋陣營拉貨效應，加上5G、AI及HPC等訂單挹注，預期8、9月營收可望逐月向上。目前短中長期均線仍呈多頭排列向上，且指數亦未跌破12,327～12,565.88點（月線）的關鍵支撐。

(工商 )