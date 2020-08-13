豐銀投顧分析師羅雅渝表示，11日美國紓困案磋商缺乏共識加上科技股領跌，美股四大指數全面由紅翻黑。而台積電ADR下跌2.42％、聯電ADR下跌2.1％，引領台股開跌66點，加權指數終場下跌109.84點，收在1,270.35點。櫃買指數收在162.91點，上漲0.35點。

台股衝高萬三關卡後進入高檔震盪，漲多個股拉回修正，台積電、聯電股價走弱；鴻海接棒撐盤，上漲2.01％，收在81.4元；大立光小漲0.39％，3,900元作收；盤面強勢類股PCB、紡織、造紙、水泥股價走揚；生技族群漲停。

以技術面觀察，大盤要攻過歷史高點13,031點，除要量價搭配得宜外，權王台積電不可缺席。櫃買指數12日終止連四黑，終場日K線收一根帶下引線紅K棒，月線扣抵值將連續往下扣三個交易日，有望翻揚。

個股方面，本周納入投資組合的立隆電（2472），上半年合併營收較去年同期成長4.96％、合併毛利率28％增加4個百分點，歸屬於母公司的稅後盈餘成長42.6％，每股盈餘2.54元。

展望後市，台股長線多方趨勢沒有改變，選股上可從第二季財報毛利率、營業利益率及稅後純益率等三項指標中，挑選強勢股，搭配剛公布完畢的7月合併營收，挑選第三季財報及未來展望樂觀之個股。

投組表現：

立隆電（2472）表現最佳，上半年合併營收較去年同期成長4.96％、合併毛利率28％增加4個百分點，歸屬於母公司的稅後盈餘成長42.6％，每股盈餘2.54元。

大江（8436）表現最差，受惠子公司用於抗疫的自動化新冠病毒檢疫設備QVS-96，取得美國銷售許可，可望搶進美國市場。上半年EPS7.62元，因獲利較去年同期下滑，股價震盪整理，長線多方趨勢未改變。

盤勢預測：

11日美國紓困案磋商缺乏共識加上科技股領跌，美股四大指數全面由紅翻黑。而台積電ADR下跌2.42％、聯電ADR下跌2.1％，引領台股開跌66點，加權指數終場下跌109.84點，收在1,270.35點。櫃買指數收在162.91點，上漲0.35點。

台股衝高萬三關卡後進入高檔震盪，漲多個股拉回修正，台積電、聯電股價走弱；鴻海接棒撐盤，上漲2.01％，收在81.4元；大立光小漲0.39％，3,900元作收；盤面強勢類股PCB、紡織、造紙、水泥股價走揚；生技族群漲停。

以技術面觀察，大盤要攻過歷史高點13,031點，除要量價搭配得宜外，權王台積電不可缺席。櫃買指數12日終止連四黑，終場日K線收一根帶下引線紅K棒，月線扣抵值將連續往下扣三個交易日，有望翻揚。

展望後市，台股長線多方趨勢沒有改變，選股上可從第二季財報毛利率、營業利益率及稅後純益率等三項指標中，挑選強勢股，搭配剛公布完畢的7月合併營收，挑選第三季財報及未來展望樂觀之個股。

(工商 )