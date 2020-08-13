永誠投顧分析師李忠興表示，美國道瓊指數受惠俄國新冠疫苗利多、生產者物價指數（PPI）優於預期、金價暴跌等因素，11日早盤大漲逾300點，但刺激法案談判仍陷僵局，打擊華爾街信心，尾盤由紅翻黑，且科技股賣壓加劇下，費半指數與那斯達克指數也無法倖免。

台股12日在台積電回檔壓力下，跳空跌破10日均線，終場以12,670.35點作收，成交量為2,168億元，不過櫃買指數卻拉出長下影線，逆勢收紅，有機會如預期在利空下做出頭肩底型態，大盤將可借力使力，成為再度挑戰新高的契機。

上市櫃11日漲停僅13檔，跌停卻達18檔，是低檔反彈以來首度跌停家數高於漲停家數，市場出現恐慌氣氛，上市櫃融資合計減少20億元，惟凌亂的籌碼在下跌後獲得較穩定的歸宿，因缺乏信心的資金已提前離場。

此外，外資買賣雖對大盤有一定的影響力，但經常淪為追高殺低，操作亂了步調，動輒得咎，因此12日續賣106億元也無需過度解讀，除非賣超持續擴大，加上新台幣轉升為貶，才可能是行情反轉的訊號。

個股方面，本周納入投資組合的茂迪，受惠台積電擴大購買綠電，太陽能漲價題材發威，半年報轉虧為盈，激勵股價連日飆漲停，後市看法偏多不變。

投組表現：

茂迪（6244）表現最佳，台積電擴大購買綠電，太陽能漲價題材發威，半年報轉虧為盈，激勵股價連日飆漲停，後市看法偏多不變。

金益鼎（8390）表現最差，外傳打入台積電供應鏈，加上金價屢創歷史新高，上年財報成績亮眼，惟股價連三日拉回。

盤勢預測：

美國道瓊指數受惠俄國新冠疫苗利多、生產者物價指數（PPI）優於預期、金價暴跌等因素，11日早盤大漲逾300點，但刺激法案談判仍陷僵局，打擊華爾街信心，尾盤由紅翻黑，且科技股賣壓加劇下，費半指數與那斯達克指數也無法倖免。

台股12日在台積電回檔壓力下，跳空跌破10日均線，終場以12,670.35點作收，成交量為2,168億元，不過櫃買指數卻拉出長下影線，逆勢收紅，有機會如預期在利空下做出頭肩底型態，大盤將可借力使力，成為再度挑戰新高的契機。

上市櫃11日漲停僅13檔，跌停卻達18檔，是低檔反彈以來首度跌停家數高於漲停家數，市場出現恐慌氣氛，上市櫃融資合計減少20億元，惟凌亂的籌碼在下跌後獲得較穩定的歸宿，因缺乏信心的資金已提前離場。

此外，外資買賣雖對大盤有一定的影響力，但經常淪為追高殺低，操作亂了步調，動輒得咎，因此12日續賣106億元也無需過度解讀，除非賣超持續擴大，加上新台幣轉升為貶，才可能是行情反轉的訊號。

(工商 )