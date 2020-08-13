啟發投顧分析師楊基政表示，台股12日雖回測月線支撐，但並未跌出7月28日長黑K棒高點與月線的整理區間，櫃買指數率先反彈，盤面輪動加快，除台積電、聯電作為多頭指標外，ABF載板及NB散熱族群也領先過高，策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜。

個股方面，本周納入投資組合的雙鴻，儘管股價11日高檔拉回，但長線偏多看法不變。

投組表現：

雙鴻（3324）表現最佳，儘管股價11日高檔拉回，但長線偏多看法不變。

恆大（1325）表現最差，股價經整理後有望重啟攻勢。

盤勢預測：

台股12日雖回測月線支撐，但並未跌出7月28日長黑K棒高點與月線的整理區間，櫃買指數更領先反彈，盤面輪動加快，除台積電、聯電作為多頭指標外，ABF載板及NB散熱族群也領先過高，策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜。

(工商 )