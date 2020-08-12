來自土耳其的藝人吳鳳在台灣發展14年，5年前娶了妻子陳錦玉（Rynne）當台灣女婿，前年又拿到台灣身分證，成為正港台灣人，近日他帶著妻女到墾丁玩，讓他回想起11年前第一次到墾丁的場景，似乎還覺得很神奇。

吳鳳11日在臉書曬出一家人到墾丁旅行的照片，透露他們每天都有探險墾丁的新玩法，像是卡丁車、騎馬、游泳、划獨木舟等等，全家玩得不亦樂乎，而這趟旅行也讓他憶起2009年第一次去墾丁，「如果那一天有人跟我說：吳鳳，11年之後你要帶兩位女兒跟老婆要來這裡玩的話我，應該不相信吧！」

吳鳳一家人近日到墾丁旅行。（圖／翻攝自臉書）

吳鳳接著感嘆：「人生真的有時候短短的幾年也變的很不一樣」，透露那一年，自己原本打算畢業之後回土耳其，因為當年認為演藝圈不會給他工作機會，而他口袋裡的錢也越來越少，根本沒辦法有結婚的夢。

吳鳳表示：「後來一切都變了，找到一些工作機會，更認真打拼，更融入台灣就創造自己的奇蹟。」並鼓勵大家千萬不要小看自己，「每個人的生活有改變未來的力量，只是你要不要發現它而已，。」

(中時新聞網)