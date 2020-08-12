高國輝目送自己揮出的再見全壘打飛出牆外。（陳怡誠攝）

中職今（12）日在新莊球場有一場樂天與富邦的比賽，兩隊互有領先，富邦以全壘打決戰樂天，全場打出4支全壘打拿到10分破紀錄，其中高國輝打出中職第1支「代打再見滿貫炮」，終場富邦10比6氣走樂天，讓樂天吞下3連敗。

羅力今天賽前對戰樂天的防禦率3.78、戰績3勝2敗，今天他先發主投6局被打7安打、失1分，還是吃不到勝投；而樂天洋投威拉諾對戰富邦3場沒有勝負戰績，他6局被打8安打、失4分，仍然沒有勝負關係。

富邦的勝投是救援最後1局無失分的陳鴻文，敗戰的苦主是樂天投1.1局失3分的中繼投手王耀霖；富邦、樂天全場各打14安，張進德包辦4安，富邦以4支全壘打拿下所有的10分創下中職新紀錄。

此役2局上，朱育賢、藍寅倫接連揮出二壘安打，樂天率先搶下1分；比賽到了4局下，富邦搶攻，李宗賢、張進德安打後，蔣智賢開炮，打出3分全壘打，隨後林益全補上陽春彈，富邦4比1逆轉。

不過，樂天在7局上大反撲，富邦換上賴鴻誠投球，在一、二壘有人後被廖健富敲安，樂天搶回1分，富邦再換林羿豪投球，可惜被林泓育、陳俊秀打出1、2打點安打，樂天5比4逆轉富邦。

8局上，富邦再換投王尉永上陣，被藍寅倫敲安，自己再投球犯規，隨後林承飛打出安打，帶有1分打點，樂天6比4領先富邦，可是打到8局下，富邦王正棠轟出2分炮，兩隊打成6比6平手。

9局下，富邦攻占滿壘後，高國輝上場代打，一棒敲滿貫全壘打，富邦10比6擊敗樂天。

(中時 )