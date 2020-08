威剛科技(3280)以重視員工及致力員工關懷與共融的企業理念,自全台灣168家企業中脫穎而出,獲得亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》評選為「2020亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia)」,同時獲得亞洲地區最適合工作企業之典範評價。

威剛以創建幸福職場為企業目標之一,並用友善、溫暖的企業文化關懷員工,本次評選中更獲HR Asia肯定,對員工的關心優於亞洲多家科技產業。威剛科技董事長陳立白認為,「員工就是企業能量的來源,公司重視人力培訓,創造能讓員工發揮潛能的工作環境,建立員工成就感與榮譽感。擁有快樂的員工,才能使企業永續發展,並持續創新。」

亞洲最佳企業雇主獎由《HR Asia》舉辦,評選範圍涵蓋亞洲12個主要市場,參與者囊括各領域知名企業。獎項評核機制包含員工投入度問卷及評審團鑑定指標,威剛於兩項評比中皆以優異的分數遠遠領先。其中,「公司鼓勵員工不斷學習」、「同仁清楚工作職責並樂於給予協助」、「同仁認同並會向他人推薦公司為最佳企業雇主」三項獲得員工高度認同,顯見威剛對同仁的用心關懷與照護,獲得內、外部一致之肯定。

威剛表示,公司相當重視人才培訓與員工職涯發展,每年舉辦超過110堂、300小時的員工培訓課程,並為新進員工安排HELPER、CEO董事長新人座談會、品牌講座等,使員工能快速適應公司文化。同時,也重視員工身心靈發展,致力打造多樣與共融的健康職場;支持母性保護計畫,採用彈性工時制度等,提供各項貼心的員工福利,與員工共享企業榮耀。

威剛科技秉持創新的「蜂鳥精神」,在「正、公、誠、拼、能、合、愛、新」的企業核心理念下,未來將持續致力於員工培育和客戶服務,期望成為業界首選領導科技品牌,持續「Innovating the Future」。

(工商 )