今年漢光36號演習期間，陸軍八軍團游姓中校情報官，竟然違法暗中攜帶手機，拍攝重要演習作戰計畫後，還將手機用寄給在金門的接頭人士，所幸被憲兵與國安單位即時查獲，並將游姓中校移送高檢署偵辦。陸軍驚爆共諜案，讓網友忍不住痛批，應該把這種人抓去槍斃。

對於陸軍爆發共諜案，國防部12日晚間表示，此案為本部與國安單位共同調查案件，由檢調依法指揮偵辦。本案因即時偵破，成功阻止機密外洩，並在「料敵從寬」及「安全」的考量下，已經完成損害管控的相關作為。

國防部也指出，目前全案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對案情不作任何評論。國防部也強調，未來將持續藉由聯防機制與各項防範措施，積極反制中共滲透。

此事在PTT上引起網友熱議，許多網友憤怒的表示，「槍斃好嗎」、「直接槍斃吧，拍作戰計畫欸」、「這應該當場槍斃吧」、「拜託遊街示眾，當眾槍斃」、「軍法槍斃」。

此外，也有網友認為，「如果我是知情的高層，我就直接讓中校交假資料了」、「請法官考量國安予以重判」、「你不拉幾個去殺掉，根本沒再怕的」、「恢復政戰原編制」。

(中時新聞網)