讓銀髮族安享晚年，新世代金融基金會董事長陳冲表示，衛福部與金管會應該合作，發揮安養信託的政策綜效。金管會可以思考開放信託業法第17條的附屬業務，不限於金融相關，可提供符合信託本旨的非金融服務，形塑所謂「整合性服務」，使整體信託能提供財產與非財產的各式服務，這將對於高齡者幫助甚大。

據統計截至109年6月底，累計辦理安養信託契約人數2.6萬人，累計信託財產本金新台幣297億元，平均每人交付信託金額約1百萬元，事實上成效不夠。

專家認為安養服務理想境界應該是「全能管家」的概念，對於台灣人口逐漸老化，陳冲提出五大改革建議。

首先是，對超高齡社會最終階段的安享晚年，提供財產安全、舒適方便的居住環境、日常照護及身心醫健，確有必要。符合現代需求的安養信託，如要由信託業來满足一站式服務，依目前的法令或經營效益，確實不易達成，但需修法。

其次，設立專營信託公司方面，在有保險公司及醫院的金控公司集團設立信託公司，透過金控集團各子公司合作，可能是最有利的選項。如維持金融業兼營信託方式，在信託業法增列壽險業或信合社，得兼營信託業務，也可當作選項。壽險業得透過人壽保險商品或保險業務人員，提供安養內容(例如訪視、送餐之日常或醫療照護等)，或讓信用合作社得依「合作社法」兼具公用合作社角色，辦理社員安養信託，應該都是可以考慮的。修法建議有 (1)信託業法(第3條增列兼營)； (2)保險法(經營項目)； (3)信用合作社法(增列信用合作社兼辦公用合作社條文)或合作社法等。

第三為，信託的概念因受限於財產管理，現況也是以金錢為中心，但是一些非金錢、非支付，而與信託本旨密切相關的安排或服務，如能適當發展並完善，才是讓委託人最放心的事情，應該可以參考國外信託概念的發展，擴大信託本旨的範圍，讓信託業可以提供與信託本旨有關的安養服務，至少可以異業合作由信託業為安養信託人安排並代理簽約。另外，「一站式服務」和曾董事長所提的「安養生態圈」，兩者可以在某個程度上結合，目的是讓一個年紀比較大的長者，在需要安養需求時不用再煩惱很多，可以透過信託，一次解決他的所有需求。

第四大重點是，政府推動長照業務，並沒有包含信託照護，殊為可惜，衛福部與金管會應該可以合作，發揮安養信託的政策綜效。金管會可以思考開放信託業法第17條的附屬業務，不限於金融相關，而得提供符合信託本旨的非金融服務，形塑所謂「整合性服務」，使整體信託能提供財產與非財產的相關服務，應該對於高齡者幫助甚大。

最後為，銀行因歷史因素，將賣證券基金列為信託業務的占比太多，欠缺推動正規信託的誘因，以兼營信託方式的安養信託，因人力配置、資本使用及收益等考量，不容易有太大的改變。可以成立專營的信託公司來全面推動，但需要法規配套，才能提供非財產管理外的安養內容。

(中時 )