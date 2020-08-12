前總統馬英九日前出席台北東區扶輪社八社聯合例會，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講，提及中共如果打過來，「首戰即終戰」，並認為美軍不可能來救援。國民黨新北市議員葉元之驚爆，馬前總統所講的話，是引用國防安全研究院的報告。

葉元之在政論節目《新聞面對面》中指出，當時擋軍購案，是因為美軍開價不合理。而現在民進黨也執政快5年了，要買也要趕快去買，現在台美關係不是非常好嗎？趕快叫美國賣武器給台灣。現在卻還要把馬維拉扯出來說，因為他那時擋軍購案，所以台灣現在武力不行，一般人還是不能接受，因此馬前總統這樣講，馬上就被抹紅。他認為馬的內心想法其實是，現在的總統應該想辦法讓台灣不要變成戰場。

葉元之爆料說，美國知名政治學家米爾斯海默（John Mearsheimer）曾說，如果說兩岸開戰的話，台灣最後還是得要靠自己，馬前總統所講的話，都不是空穴來風，他講到「首戰即終戰」，其實是引用民進黨政府出資所成立的一個「國防安全研究院」的報告，它揭發了一個解放軍攻台戰略，其中一份報告就提到，解放軍增強新型作戰力量，對台灣首當其衝、影響最大。所以馬身為一個前任總統，提醒兩岸真的不要打，打起來對人民非常可怕，這也是善意，不需要把他講成「台版汪精衛」。

(中時新聞網)