週休怎麼玩，52+1條精選懶人包行程，

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不論是想親近自然，漫步山海之間、

與台灣特有生物近距離接觸；

還是想來場懷舊之旅，訪古屋建築、土屋石厝；

更或者要探索巷弄美食、深入當地的生活，

帶著本書出發，就能重新感受福爾摩沙的迷人魅力！

【精彩書摘】

新舊並存的人文風情，透過藝術之眼，在豐富的港都中，慢慢找到新的生活美學。

【DAY1】

高雄市立圖書總館

景觀穿透性最高的圖書館

地址：高雄市前鎮區新光路61號

電話：07-5360-238

營業時間：10：00∼22：00，週一公休

不僅擁有百萬冊書籍，更在設計上囊括多項全球第一。總館最大的特點就是中央的一座巨型天井設施，設計師營造了書中有樹、樹中有書的空間概念，是一處必去朝聖的美麗景點。

紅毛港文化園區

穿梭四百年的歷史軌跡

地址：高雄市小港區南星路2808號

電話：07-8711-815

營業時間：週一至週二、週四至週五15：00∼20：00，週六至週日10：00∼21：00，週三公休

保留了老聚落的痕跡，以不同區塊規劃6大主題，尤其戶外聚落意象區最吸引遊客目光，以老宅重整地概念，還原幾棟知名的百年老屋，有助遊客瞭解數百年前的聚落文化。

紅毛港文化園區。（圖／四塊玉文創提供）

【必吃美食】

興隆居

地址：高雄市前金區六合二路186號

電話：07-2616-787

以咬一口就爆漿的湯包、香酥爽脆的燒餅作為主打，幾十年過去，依舊吸引不少大人小孩前來排隊品嘗。

木葉粗食

地址：高雄市鼓山區鼓南街30號

電話：07-5318-007

木葉粗食的餐點都是經過仔細推敲，研發出來的內容。食材採用台灣小農的作物，甜點也運用無麩質材料製作，口味多元又健康。

【推薦住宿】

福容飯店

愛河畔的都會旅宿

地址：高雄市鹽埕區五福四路45號

電話：07-5511-188

知名的連鎖飯店，其中的高雄館擁有很好的地理位置，交通便捷，小吃、藝術特區都在附近。若要大範圍欣賞高雄美景，可以選擇入住景觀套房，房間設計簡約又舒適。

【推薦美食】

大ㄎㄡ胖碳烤三明治

地址：高雄市鹽埕區大公路78號

電話：07-561-0262

獨家調製的美乃滋醬料，手工烘烤的焦香吐司，再搭配自家熬煮的古早味紅茶與豆漿，炭烤的香味，讓吃過的人都讚不絕口。

高雄市立圖書總館。（圖／四塊玉文創提供）

【DAY2】

小樹的家繪本咖啡館

用咖啡與繪本創造幸福

地址：高雄市苓雅區林南街16號

電話：07-222-6161

營業時間：週二至週五12：00∼19：00，週六至週日10：00∼18：00，週一公休

在地知名的繪本咖啡館，館內藏書量多、書目種類也甚多，客人能自由從中選用閱讀，再搭配可口的食物與飲品，就能讓大人小孩一同享受悠閒的閱讀時光。

小樹的家繪本咖啡館。（圖／四塊玉文創提供）

駁二藝術園區

碼頭老倉庫實驗新美學

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

電話：07-5214-899

營業時間：週一至週四10：00∼18：00，週五至週日10：00∼20：00

是市民、遊客來高雄的必訪文創根據地，園區內有許多裝置藝術、文創設計區，也有不少空間用作主題展活動使用，讓學子能一展藝術長才。透過這些藝術家之眼，就能尋找最美好的風景。

駁二藝術園區。（圖／四塊玉文創提供）

【必吃美食】

書店喫茶 一二三亭

地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓

電話：07-5310-330

一二三亭隱身在外觀有如倉庫一般的日式老宅之中。不只外觀，內部陳設和布置都儘量保留舊時的風味，加上一整面的書櫃，是個消磨下午時光的美好選擇。

(本文摘自《週休遊台灣》/四塊玉文創)

【作者簡介】

樂遊台灣小組

實踐用玩愛台灣！一群熱愛台灣好山好水好風景的旅遊達人，用最實在的方式，從台灣頭到台灣尾，從山巔到海邊，從歷史懷舊到文創新店，小吃、特產、在地風味，就是要讓大家認識台灣的美好。

《週休遊台灣》/四塊玉文創

(中時新聞網)