週休怎麼玩，52+1條精選懶人包行程，
手機一掃，跟著QRcode立刻出發！
不論是想親近自然，漫步山海之間、
與台灣特有生物近距離接觸；
還是想來場懷舊之旅，訪古屋建築、土屋石厝；
更或者要探索巷弄美食、深入當地的生活，
帶著本書出發，就能重新感受福爾摩沙的迷人魅力！
【精彩書摘】
新舊並存的人文風情，透過藝術之眼，在豐富的港都中，慢慢找到新的生活美學。
【DAY1】
高雄市立圖書總館
景觀穿透性最高的圖書館
地址：高雄市前鎮區新光路61號
電話：07-5360-238
營業時間：10：00∼22：00，週一公休
不僅擁有百萬冊書籍，更在設計上囊括多項全球第一。總館最大的特點就是中央的一座巨型天井設施，設計師營造了書中有樹、樹中有書的空間概念，是一處必去朝聖的美麗景點。
紅毛港文化園區
穿梭四百年的歷史軌跡
地址：高雄市小港區南星路2808號
電話：07-8711-815
營業時間：週一至週二、週四至週五15：00∼20：00，週六至週日10：00∼21：00，週三公休
保留了老聚落的痕跡，以不同區塊規劃6大主題，尤其戶外聚落意象區最吸引遊客目光，以老宅重整地概念，還原幾棟知名的百年老屋，有助遊客瞭解數百年前的聚落文化。
【必吃美食】
興隆居
地址：高雄市前金區六合二路186號
電話：07-2616-787
以咬一口就爆漿的湯包、香酥爽脆的燒餅作為主打，幾十年過去，依舊吸引不少大人小孩前來排隊品嘗。
木葉粗食
地址：高雄市鼓山區鼓南街30號
電話：07-5318-007
木葉粗食的餐點都是經過仔細推敲，研發出來的內容。食材採用台灣小農的作物，甜點也運用無麩質材料製作，口味多元又健康。
【推薦住宿】
福容飯店
愛河畔的都會旅宿
地址：高雄市鹽埕區五福四路45號
電話：07-5511-188
知名的連鎖飯店，其中的高雄館擁有很好的地理位置，交通便捷，小吃、藝術特區都在附近。若要大範圍欣賞高雄美景，可以選擇入住景觀套房，房間設計簡約又舒適。
【推薦美食】
大ㄎㄡ胖碳烤三明治
地址：高雄市鹽埕區大公路78號
電話：07-561-0262
獨家調製的美乃滋醬料，手工烘烤的焦香吐司，再搭配自家熬煮的古早味紅茶與豆漿，炭烤的香味，讓吃過的人都讚不絕口。
【DAY2】
小樹的家繪本咖啡館
用咖啡與繪本創造幸福
地址：高雄市苓雅區林南街16號
電話：07-222-6161
營業時間：週二至週五12：00∼19：00，週六至週日10：00∼18：00，週一公休
在地知名的繪本咖啡館，館內藏書量多、書目種類也甚多，客人能自由從中選用閱讀，再搭配可口的食物與飲品，就能讓大人小孩一同享受悠閒的閱讀時光。
駁二藝術園區
碼頭老倉庫實驗新美學
地址：高雄市鹽埕區大勇路1號
電話：07-5214-899
營業時間：週一至週四10：00∼18：00，週五至週日10：00∼20：00
是市民、遊客來高雄的必訪文創根據地，園區內有許多裝置藝術、文創設計區，也有不少空間用作主題展活動使用，讓學子能一展藝術長才。透過這些藝術家之眼，就能尋找最美好的風景。
【必吃美食】
書店喫茶 一二三亭
地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓
電話：07-5310-330
一二三亭隱身在外觀有如倉庫一般的日式老宅之中。不只外觀，內部陳設和布置都儘量保留舊時的風味，加上一整面的書櫃，是個消磨下午時光的美好選擇。
(本文摘自《週休遊台灣》/四塊玉文創)
【作者簡介】
樂遊台灣小組
實踐用玩愛台灣！一群熱愛台灣好山好水好風景的旅遊達人，用最實在的方式，從台灣頭到台灣尾，從山巔到海邊，從歷史懷舊到文創新店，小吃、特產、在地風味，就是要讓大家認識台灣的美好。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。