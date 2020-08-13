人人都適用的行程懶人包，只要決定目的地

囊括北、中、南、東和外島，52+1條路線供你隨心所欲地暢遊，無論是家族踏青、朋友結伴旅行、情侶出遊，都能找到最適合的專屬行程！

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53種品味生活的方式，獻給生活總是一成不變的你

每天機械化地過日子，你厭倦了嗎？從這個假日開始，你可以出發探尋當地私房祕境、見證老屋浴火重生、與大自然深入對話、透過手作重新找回生活溫度……週末過後，和全新的自己打聲招呼吧！

【精彩書摘】

遺世獨立的台東，總是有著讓人一直想前往的衝動。這裡不只有山有海，還有新的生命與力量，窩居在各式建築裡，就等你來發現。

【DAY1】

寶町藝文中心

台東特有的慢調生活

地址：台東市中山路182號

電話：08-9340-407

營業時間：09：00∼12：00，14：00∼17：00，週一公休

在中山路往海邊的方向走，近四維路路旁的寶町藝文中心，成群連棟的日式房舍，適合優閒散步其中。寶町藝文中心的前庭有綠茵草坪，下午時分附近鄰居會到大樹下的石桌椅乘涼下棋，新式設計的表演台，讓整個空間添加不少現代美學氣質，每年9月至11月間，前庭幾棵美人樹，花開的燦爛，好似風景明信片一般的景致，千萬不可錯過。

寶町藝文中心。（圖／四塊玉文創提供、廖秀靜、楊孟芸攝）

金樽咖啡

看海喝咖啡發呆就對了

地址：台東縣東河鄉七里橋11號

電話：08-9541-421

營業時間：週四至週二09：30∼18：00，週三公休

金樽遊憩區因海岸延伸的地形酷似酒杯而得名，金樽陸連島是臺灣唯一正在生成的陸連島。大部分的台東人倒不是因為這樣的地景而喜愛金樽這個地方，而是因為這個遊憩區可以坐下來喝喝台東山上生產自烘焙的咖啡，看著無價的海景，享受台東獨有的咖啡時光。

金樽咖啡。（圖／四塊玉文創提供、廖秀靜、楊孟芸攝）

台東美術館

佇立在山與海之間

地址：台東縣台東市浙江路350號

電話：08-9330-252

營藥時間：週二至週日09：00∼17:00，週一休館

台東美術館分為一期館與二期館，一期館為綠能建築，設計典雅簡潔，並融入原住民風格，使建築與當地的原來景色巧妙融為一體；二期館建築較為現代化，建材採用大量玻璃與鋼鐵，呈現強烈的幾何風格。美術館內開設多樣展覽與活動，人文氣息濃厚，是陶冶身心靈的極佳去處！

【台東市區必吃美食】

七里香水煎包滷味

地址：台東市正氣路385巷7號

電話：08-9334-615

林家臭豆腐

地址：台東市正氣路130號

電話：08-9334-637

藍蜻蜓速食專賣店

地址：台東市大同路214號

電話：08-9310-869

【必買拌手禮】

曙光森林窯烤麵包

地址：台東市更生路556號

電話：089-341657

店裡早午餐輕食，以健康的蔬食套餐為主，吃完後有讓人感覺胃都開朗了起來的感受。窯烤麵包是歐式口感，常有人用餐後直接打包麵包當伴手禮。

【推薦住宿】

貓頭鷹莊園

讓各式貓頭鷹陪伴你

地址：台東市正氣北路746巷109號

電話：08-931-0339

有著三十幾年歲月的老式房舍之中，有著熱情的主人，以及各色藝術品。主屋的木頭門看似老式的紗門結構，門把雕上兩隻表情與站姿各異的貓頭鷹，木門上的木頭邊角被刨得工整，作工精細；客廳有一張漂流木桌，廚房的料理台也是以漂流木製作而成，同樣都出自楊大哥的巧手，而兩間套房內的床架與櫃子也是他親手打造；就像美術館裡的常設展，長期的展示著所有的木工創作。

貓頭鷹莊園。（圖／四塊玉文創提供、廖秀靜、楊孟芸攝）

【DAY2】

都蘭陶舍

發現黏人的都蘭土

地址：台東縣東河鄉都蘭村台11線144.1km客運站牌前

電話：0922-698-062阿汀／0922-698-061答艾

主人答艾原先是在都蘭糖廠裡製作陶器，後來才搬到現在的都蘭陶舍，另起爐灶；陶舍除了有製陶的工作室外，也有製船所，是傳承中斷50年都蘭部落製作竹船的地方。除了陶藝製作可以跟答艾學習之外，答艾與阿汀也歡迎大家來學習阿美族與都蘭這片土地共生的記憶。

都蘭陶舍。（圖／四塊玉文創提供、廖秀靜、楊孟芸攝）

(本文摘自《週休遊台灣》/四塊玉文創)

【作者簡介】

樂遊台灣小組

實踐用玩愛台灣！一群熱愛台灣好山好水好風景的旅遊達人，用最實在的方式，從台灣頭到台灣尾，從山巔到海邊，從歷史懷舊到文創新店，小吃、特產、在地風味，就是要讓大家認識台灣的美好。

《週休遊台灣》/四塊玉文創

(中時新聞網)