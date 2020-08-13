人家是工作5年賺進400萬，悟天是工作5年，賠掉身家！😆😆😆

悟天後來專心「存錢」，存錢7年，才存到200多萬！存股6年，本金擴大至400萬，但市值到達900多萬！

有人說悟天，你存股就是本金大，如果你要說一個已經35歲的大叔，儲蓄大概只有200多萬，還有小孩和妻子要養，這樣本金算很大，那我本金真的很大！

悟天從1998年開始進入股市，當時正值大學時期，由於理工出身，愛分析、愛計算，再加上遇到股市多頭，一進場就賺到錢，總覺得自己可以「輕輕鬆鬆」在股市中賺到錢！(印象中當時台積電都只有30~60，沒什麼在買的，大家都買友達、南科呀！...台泥...好像才7元吧！)

之後有賺有賠，因為賠錢後總是覺得自己一定是「技術」不夠純熟，開始瘋狂看電視、看雜誌、還買了萬寶投顧的看盤軟體(萬寶龍=要8000多元呀，當時並沒有免費的K線圖可以看，手機也沒有智慧型手機，要隨身看盤要嘛打電話問營業員，要嘛買一台「股票機」)

最瘋狂的時候就是一天到晚都在看電視台投顧老師的分析，尤其是分析的很好又用「便利貼」貼起來的那種股票，悟天會翻拍電視畫面後去尋找相同的K線，但有時會賺有時會賠，賠錢時看到分析師都說自己出了，想說加入投顧看看...那就是悟天跟自己親哥哥融資慘賠台聚的那次經驗！而當時最誇張的就是為了研究股票，除了上班時間，基本上下班就是看投顧老師，晚上看財經新聞、緊接著9點~11點看非凡財經頻道，到了11點後還要查一下今天講的是那些股票，周末六、日還要把所有台股的技術線型看過一遍看看是否有好的標的出現...(現在回頭看我當時，我會覺得這個人瘋了，悟天稱之為：股癌)

從股票開始，一路接觸融資、融券、期貨、選擇權...從水泥股→紡織股→一路做到其他類...幾乎所有股票都做過一輪

08年之前，不知為何黃金漲、石油漲、股票也漲，大家都在瘋「資產」題材，台肥也漲了不少，當時最夯的基金是貝萊德世界黃金和世界礦業！悟天後來買了許多南港股票！

08年金融海嘯，總覺得自己不會這麼慘，但是股價就是夭折再夭折、再夭折...跌到你懷疑人生！後來當時鴻海的董事長郭董喊出他認為景氣還要壞三倍...悟天嚇到了，想說股市都跌成這樣了還不夠慘？

因此全數出脫持股，結果幾乎賣在最低點...加上使用融資的關係，資金所剩無幾！這年我28歲...只有一個慘字！

後來手邊沒有錢，只好變賣能賣的物品，連結婚金飾全都變賣！只為了...生活要過下去！印象最深刻的是當時女兒的幼稚園老師還說：「悟天，女兒最近的穿著是"鄉村風"喔！？」...因為當時沒錢，衣服都是撿人家的二手衣！

就這樣又過了足足7年，悟天幾乎就是省吃儉用，存錢→存錢→存到懷疑人生的方式存錢！

女兒的國小老師曾經說：「悟天，你們家早餐可以換別的嗎？這樣小孩的營養會不夠！」...悟天才更換早餐，當時我們家的早餐，每天都一樣，就是電鍋炊的包子和饅頭，每天一樣...這樣過了快5年！為什麼？因為這樣最省...

7年後就是2015年，悟天也已經35歲，這時手邊才有一些積蓄200多萬，也就是大家可以看到2015年悟天開始買進第一金大約的金額！之後每年依然努力儲蓄、努力存錢、持續投入配息金額和儲蓄金額，但也不是這麼順利，在2017年和2019年儲蓄金額比較少，買進的張數也一度停滯沒什麼進步！但悟天還是很努力的儲蓄、將所省下來的金額持續投入！

所以2015年的時候，悟天也稱自己是「奈米資」，是真的，如果你已經35歲，手邊只有200多萬，真的不多！後來的6年投資時間，悟天也用相同的方式(只是早餐沒這麼輕淡了)，加上配息，每年也大約存入20~30萬(平均，有時多，有時少)，到現在持股才能到達成本400萬左右！

如果我能，代表大家也能，畢竟悟天不像很多達人的經歷，我是個曾經在股市中跌倒過的人，知道在股市中很多人的「心態」，也理解賠錢的恐慌和痛苦的人！

當初在出版第一本書籍(存股第4年，有一點小成就)前，悟天其實不打算出書的，因為我蒐集的財商資訊只是為了教導給自己的子女，但出版社的編輯麗文姊說了一段話有打動到悟天，她說：「其實在網路上分享也不錯，但那只有一群人看到，出書的話，可以觸及到更多不同的族群，如果你真的想把你的觀念傳遞給更多人，真心建議出書」...悟天當時就在想，如果在我投資的初期，有一個人可以告訴我投資除了「低買高賣賺價差」之外，還可以有不同的道路可以選擇，還可以跟著好公司一同成長，還可以有另外一種穩定的獲利方式，我應該會有著不同的思維和結果！

所以，悟天出書了！也很幸運的，能受到大家的青睞，對於一個無名小子(悟天)來說，成績斐然，一上市就可以賣到缺貨，連續27周站上誠品書局NO.10的排行榜內，短短半年可以到達16刷，銷量突破3萬冊(目前21刷)---很高興悟天的書籍能帶給很投資人面對股票投資時能有不同的思維！

當然，也有專業投資人覺得這個觀念很簡單，悟天也承認，我在書中一開始就提到，我不提會計學、也沒複雜的計算方式，甚至沒有要各位去學技術線型、分析基本面...ROA、ROE...等等的內容！

因為悟天就是寫下自己的過程，在股市投資的前幾年，我學了技術線型、看了許多技術指標、KD、RSI、MACD...以及黃金分割、形態學、波浪理論、學了許多關於基本面、籌碼面的知識！然後？...然後我就是「穩定賠錢」！悟天不是說這些沒有用，只是這些資訊可能不適合我，或者說，我比較笨，還沒開竅！

但我用著書中所提的方法，在存股6年以來，穩定獲利了125%，平均每年20%，這中間還經歷了TRF股災、8000萬盜領案、川普當選、金正恩試射飛彈、慶富案、2018年10月紅色股災、潤寅詐貸案、新冠肺炎...等等大大小小的股災...

悟天一直認為，在股市中賺錢絕對有很多方法！悟天的存股財商觀念也只是其中一種，但光靠這一種，悟天就能獲利了！也就是這個方法十分適合我！而我也相信，這個方法也十分適合許多無法專注看盤、想了解股市獲利方法的小資族！

現在的悟天是經驗的累積而成，如果沒有08年以前的經驗就沒有現在的悟天，但悟天希望大家不用經歷過我那段悲慘的經歷就也能擁有好的經驗，這就是書籍閱讀美好之處！

囉哩囉嗦說的一大段，今天是父親節，悟天的父親已經不在人世，有感而發，期許大家佳節愉快！

🔥孫太要我一定要打下這句

父親節送給爸爸什麼禮物？送心意最重要！但別忘記送爸爸一本「存股輕鬆學」，一起輕鬆學存股！一起做優雅的存股族！❤️❤️❤️ 👉書籍：https://reurl.cc/j7Nzv2

#當比我年輕的股友問我能不能存股投資時

#悟天都會覺得_當然可以呀

#你比我擁有更多的優勢_最大的優勢就是年輕👍👍👍

警語：

悟天並非投顧老師，純粹跟大家分享用悟天自己利用存股買賣SOP流程所設定出的倍數心得，但最終股價表現還是以現況為主，悟天無法預判股價的高低點，因此請讀者自行分配好資金狀態以及審慎評估操作！SOP倍數只能做為參考值！悟天的線上課程以「個人存股心得」分享以及「研究紀錄」為主，不炒作特定股票、不意圖拉抬或壓低股票的價格，或與他人通謀，以約定的價格於自己出售或購入時，讓股友同時為相對行為；也不意圖影響市場股價或散布不實資料也無推介特定股票以及特定價位買賣價位之用意，希望讀者能藉由悟天存股的心得分享，找出屬於自己買賣金控股的SOP流程，投資前請獨立思考、審慎評估！過去悟天的經驗不能保證投資人一定可以獲利，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，悟天無法為投資人績效負責。

本文由PressPlay專欄作家孫悟天授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)