支持台灣運動發展不能只是口號，曾是高薪工程師的王榮晟，因熱愛體育放棄人人稱羨的工作，投入台灣運彩成為經銷商。他在全球疫新冠疫情趨緩之際，邀請台灣運彩共同贊助舉辦籃球比賽，想藉此活動除讓民眾走出戶外動一動，更展現熱血愛體育一面！

《時來運轉》工程師放棄高薪 轉戰運彩舉辦籃球賽支持台灣體育

走進球場，一個個熱血沸騰、活力滿點的年輕人揮灑著汗水，這是疫情後少見的景象，但因著運彩經銷商王榮晟舉辦的籃球比賽，讓人們對於走出戶外多了一點信心。王榮晟表示，這次的疫情把大家都悶壞了，希望藉著疫情趨緩之際舉辦籃球比賽，增加民眾走出家門運動的機會之外，還希望進而達到推廣運動的好處。

王榮晟表示，舉辦籃球比賽可增加民眾走出家門運動的機會，還能進而達到推廣運動的好處。/截取自youtube

對於放棄工程師高薪工作一事，王榮晟笑著說，科技業跟運彩經銷業是兩種不同的領域，各有不同專業知識跟技能，當初選擇投入台灣運彩純粹興趣使然，轉行後卻發現，在這裡做的很有自信，生活也變得更有樂趣了，他期望民眾可以繼續支持台灣運彩，同時獻出一臂之力讓國內體育持續發展，也讓台灣選手能在國際上發光發熱。

台灣運彩一直透過各種活動，讓國人能深刻體會投入支持體育的感動，運彩經銷商也都以行動支持、響應這樣的宗旨，用各種方式呈現喜愛運動，及支持台灣體育的不變初衷。相信你也熱愛運動、關心台灣體育發展和走向吧！最快的支持方式就是投注台灣運彩，每100元就會有10元自動挹注到國家運動發展基金，可直接幫助國家體育發展囉！

(中時新聞網)