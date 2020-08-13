台灣保險滲透度 繼續蟬聯世界第一。（圖／現代保險雜誌提供）

雖然新冠肺炎大流行將引發有史以來最嚴重的經濟衰退，但去（二○一九）年全球經濟仍持續成長，根據瑞士再保最新出刊的Sigma顯示，二○一九年全球GDP（國內生產毛額）合計達八六．九八兆美元，較前一年成長二．六％，其中以亞太新興市場成長率最高達五．七％，美國與加拿大次之為二．三％，歐非中東新興市場則僅成長一．六％。去年中國、越南及孟加拉的經濟成長率都超過六％，使得亞洲蟬聯全球GDP成長最強勁的地區。

二○一九年保險市場穩健成長，全球保費收入來到六兆二九二六億美元，依通貨膨脹調整後較前一年度實質成長近三％。以險種來看，二○一九年壽險保費收入二兆九一六三億美元，較前一年度僅增加三四○億美元，成長率一．二％，非壽險（Non-life）保費收入三兆三七六三億美元，成長率達三．五％。全球壽險保費向來都高過非壽險保費，去年非壽險保費超過壽險保費，比重來到五三．七％。

全球保費達六．三兆美元

台灣列世界十強

保險業二○一九年整體表現比前一年好，成長率達三％，主要是發達市場的非壽險業務及中國市場成長所致。在全球超過六十％的保險市場中，保險業保費增長率超過實質GDP的成長。去年全世界保費收入佔全球GDP七．二％。

Sigma的統計涵蓋全球保費收入超過七億美元的八十八個國家，各國保費規模極為懸殊，第一名的美國保費收入二．四六兆美元，囊括全球保費近四成，第八八名的古巴則僅七．六億美元，全球占率○．○一％。前十大國家保費收入都超過一千一百億美元，其中，以中國的成長率最高達九％，全球佔率九．八％，已拉大與日本的差距，穩坐亞軍寶座。美中日三強的保費收入合計占全球五六．二％。

前十強還包括英國、法國、德國、南韓、義大利、加拿大與台灣等熟面孔，排名與前年相同。台灣自從二○一五年晉級全球十大，到二○一九年雖仍名列十強，但去年台灣的保費收入衰退一．五％，而緊追在後的印度卻成長六．九％，使得台灣與印度僅剩一一五億美元的差距，今年金管會嚴管儲蓄險，光上半年壽險保費就衰退近四成，二○二○年台灣世界十強地位能否保住，有待觀察。

第十一到二十名，依序為印度、荷蘭、巴西、愛爾蘭、香港、西班牙、澳洲、瑞士、南非、盧森堡，其中盧森堡以四二．三％的超高成長率，擠掉比利時從前年的第二十三名進入二十大，而香港則以十％成長率，跳級二名，巴西也以近七％成長率，從第十六名晉升到第十三名。二十強占率從前年的八八．九％，增加到去年的九十．七％。

全世界壽險業年收二．九兆美元

台灣位居全球七強

二○一九年全球壽險保費收入合計二兆九一六三億美元，受到發達市場成長趨緩影響，去年壽險保費成長率二．二％略低於前年的二．八％。發達市場的壽險保費成長率前年三．九％，去年卻降為一．三％，而新興市場則從前年的負二％增加到去年的五．六％，其中又以亞洲新興市場及中國的成長最大。

二○一九年壽險前五大國排名與前年一樣，依序為美國、日本、中國、英國與法國，這五強就佔了全球保費的六成。美國去年壽險保費收入六二八五億美元，較前年僅成長一．四％，日本與中國都有三千多億的規模，但去年日本壽險保費成長率僅一．五％，但中國卻達六．七％，雙方保費差距，已從前年的二○八億美元縮小到去年的一一九億美元，二○二○年日本亞軍位置恐不保。

壽險保費收入超過一千億美元的國家，除前五強之外，只剩下排名第六的義大利，台灣雖仍位居第七，但去年壽險保費衰退二．七％，正式退出千億美元俱樂部，並與緊追在後的南韓的差距只剩不到三十億美元。

二○一九年前二十大壽險國家有五國負成長，除了台灣外，還有英國、加拿大、西班牙與新加坡。而十五個保費成長國中，成長最多的是盧森堡的十六．三％，保費排名也從第十九晉升到去年的第十六，巴西和香港的成長率都超過十％，前十強國家中除中國外，德國與印度的成長率表現最亮眼，分別為六．九％與七．三％。

二十強當中只有美國、德國、加拿大和西班牙四國是非壽險業發展強過壽險業的國家，其中美國的壽險保費占整體保費僅二成六，其他十五國則以壽險較強，台灣、愛爾蘭、香港與南非的壽險比重都超過八成。壽險二十強除新加坡擠下澳洲重返排行榜之外，其他十九個國家與前年相同。

(本文摘自《現代保險雜誌8月號380期》)

《現代保險雜誌8月號380期》

(中時新聞網)