泰國南部洛坤省一名61歲男子10日傍晚出門採野菜，最終卻音訊全無，家屬後來在河道旁的草叢中發現男子遺體，男子全身多處骨折，旁邊還拴著一頭進入狂暴期的公象，推測男子是被大象踩死。

NAKHON SI THAMMARAT: A man collecting vegetables was stomped to death by a domesticated elephant in musth that had been chained alongside a canal in Nop Phi Tham district. #BangkokPost #Thailand #Man https://t.co/inYxJqxT4b — Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 11, 2020

綜合《曼谷郵報》（Bangkok Post）、《清萊時報》（Chiang Rai Times）報導，洛坤省（Nakhon Si Thammarat）61歲男子宋沙克（Somsak）10日傍晚騎著三輪車出門採摘野菜，準備當作晚餐，不過出門後就音訊全無，焦急的家人於當晚深夜11時發現男子遺體。

警方表示，家屬是在當地河道旁的草叢中發現宋沙克的遺體，他全身多處骨折，附近停有他的三輪車，一旁還栓有一頭已被馴化的公象，不過公象明顯處在狂暴期。狂暴期（musth）是一種成年公象每年都會歷經的賀爾蒙變化周期，這時期的公象體內的睪丸素成分上升，嚴重影響大象的行為，導致公象變得非常具有攻擊性。

警方表示，宋沙克看起來是被大象攻擊致死。目前宋沙克的遺體已經送交有關單位進行驗屍以確認死因，解剖完畢遺體將會歸還家屬進行葬禮。

警方指出，他們正在搜查大象飼主身分，飼主未來將面臨司法審判。

(中時新聞網)