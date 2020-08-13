【回憶殺】陳玉玫16歲陪同學報名演員訓練班，因緣際會進入演藝圈，由於外型亮眼突出，很快地受到矚目，接連拍攝許多知名品牌廣告，接著又被製作人翟瑞瀝相中，演出六點半台語劇走紅，成為「中視當家小旦」。

年紀輕輕就嚐到爆紅的滋味，陳玉玫並沒有接受太多磨練，曾被愛沖昏頭，在沒事先通知家人和中視的情況下，和初戀男友歐陽龍到南部遊玩，好幾天找不到人，氣到中視差點冷凍她，所幸陳玉玫知錯能改，才沒有斷送演藝事業，而與歐陽龍的感情，相處6年因個性不合分手。

陳玉玫貌美如花，愛情路卻走得曲折。（圖／中時資料照）

陳玉玫21歲時認識在香港經營餐飲業的亞瑟林，兩人交往9年結婚，育有一名女兒。婚後陳玉玫對演藝圈企圖心不大，只會接零星的戲劇或拍攝性感美照，但亞瑟林不願她在工作上和男星有親密互動，只好退出演藝圈。

未料婚姻維持11年便告吹，女兒還是看電視才得知父母離婚，但沒有太多訝異，認為雙親的個性一個激動、一個冷靜，本來就不適合，還寫了一封信鼓勵母親：「有這麼多人羨慕你，你不應該想死！若因為環境而不想活了，不就輸給世界上看不起你的人。人生雖失敗了，還是有機會可以變好！」間接透露陳玉玫曾動了輕生念頭。

陳玉玫離婚後重返演藝圈，天天花10小時看各式影劇作品做功課，近年來陸續都有推出新作，像是《世間情》、《廉政英雄》、《紡綞蟲的記憶》、《一千個晚安》等。

【看更多陳玉玫昔日美照】

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)