每逢過節，大多數人都會與家人聚在一起大啖美食、培養感情，夏日一起乾杯暢飲，也是最幸福不過的事，但是對於糖友來說，在外用餐因為飲食分量難掌握、成分不明難估算等等原因，都無法讓糖友吃得盡興。因此，為了讓糖友也能在節日聚餐吃得開心，「桂格完膳糖尿病愛護計畫」貼心地針對節慶與糖尿病飲食提出管控建議，只要掌握4關鍵，糖友也能吃得健康又開心！

以台灣來說，一年至少有5個以上的節慶讓親朋好友歡聚在一起，若這時還要忌口、和擔心食物成分等等顧慮，常有人覺得很麻煩。「桂格完膳糖尿病愛護計畫」(註1)針對908位糖友及家人進行聚餐飲食問卷調查，統計發現有60.8%的糖友偶爾會外出聚餐，24.4%經常行為，12.3%從不這麼做。

醫學中心新陳代謝科謝明家醫師建議，糖友在正餐時可以減少澱粉攝取，如此就能為自己預留吃甜點的空間/桂格完膳提供

不定時的親友聚餐也是生活中的一部分，可增加生活樂趣。那麼糖友在外聚餐時，最常見的飲食問題是什麼呢？逾6成的人認為飲食份量最難掌握，近兩成則認為餐點很難選擇，其他則是食物與醬汁成分不明難以估算，或是嘴饞吃了不該吃的食物、進食時間不易配合等等問題。針對以上這些顧慮，醫學中心新陳代謝科謝明家醫師建議糖友，偶爾一次的大餐無須為難自己，只要選擇相對健康的食物並注意攝取量，至於醬汁的部分則可以利用白醋、辣椒、蒜末等天然食材取代加工醬料。此外，以下針對糖友整理出感恩節、聖誕節、復活節、慶生聚會等節慶的飲食管控建議，其實只要掌握以下提及的要點，還是能夠自在享受聚會喔！

糖友在感恩節聚餐時，可以事先了解菜單助於營養及分量的控制/桂格完膳提供

感恩節

事先了解菜單有助於營養素比例及份量的控制，建議餐盤食物比例為1/2蔬菜、1/4蛋白質、1/4碳水化合物；

若喜歡吃甜食，正餐時可以減少澱粉攝取，如此一來就能為自己預留吃甜點的空間。

聖誕節晚餐要注意份量、攝取足夠蔬菜及注意醬汁比例/桂格完膳提供

聖誕節

注意飲食份量、攝取足夠蔬菜，但要注意醬汁比例；甜點建議控制在一份以內，要選擇相對健康的選項；過節可以稍微放鬆，但隔天記得提高活動量。

復活節

記得要控制食物份量攝取，並選擇優質食物；選擇黑巧克力會比牛奶巧克力更適合；避免奶油，麵包應選擇高纖低油的口味；選擇無糖棉花糖犒賞自己。

復活節這天，糖友可以選擇無糖棉花糖犒賞自己/桂格完膳提供

慶生聚會

記得要控制食物攝取份量；飲料可選擇無糖茶、黑咖啡，如需飲酒，攝取量要控制在1~2杯為限；多吃蔬菜增加飽足感。

除此之外，聚餐免不了舉杯小酌，這時糖友該怎麼做？其實，糖友在病情控制良好的前提下是允許小酌的(註2)，但要避免空腹飲酒。在台灣，1個酒精當量相當於約15公克酒精，以4%酒精濃度的啤酒換算容量為375cc，男性建議每天最多2個酒精當量，女性則是每天最多1個酒精當量。不過謝明家醫師提醒，糖友有肝功能異常或腎臟方面的疾病，建議醫師討論評估身體狀況後，再進行飲酒。

糖友在營養補充上還可以攝取「桂格完膳糖尿病無糖配方」，糖成分0公克，完全不含精緻糖。專屬營養品只要在醫療人員建議下使用，並做好每日飲食控管，也能輕鬆擁有健康得美好人生！

註1：2020年7月桂格完膳與糖尿病數據檢測APP-智抗糖合作，針對該APP用戶進行問卷調查，共回收908份問卷結果。

註2：未滿十八歲禁止飲酒，禁止酒駕，飲酒過量有害健康

桂格完膳糖尿病無糖配方/桂格完膳提供

(中時新聞網)