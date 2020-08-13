通靈大師江嘉葉。

20200811中天新聞 羅霈穎猝死 抽血查原因、生前服用多種藥物釀意外

「東區羅姐」羅霈穎本月3號被發現陳屍八德路住家兼工作室中，享年59歲。個性直率開朗的她，生前人緣極好，因此在這幾日中，有不少演藝圈友人前往靈堂弔唁。通靈大師江嘉葉更在于楓兒子黃華倫到場哀悼時，看見羅霈穎淚崩身影。

羅霈穎生前愛交朋友也重義氣，當年她情同姊妹的好友于楓因感情問題想不開輕生，這麼多年來，羅霈穎依舊放不下這段姐妹情，曾淚崩說她人生這一輩子，再也找不到像于楓這樣的朋友了。

如今羅霈穎逝世，于楓兒子黃華倫也在本月10日親赴靈堂哀悼，他說：「比較遺憾我沒有陪我媽很久，希望到那邊她們可以互相支持，如果不巧碰到我爸爸了，希望把人世間的紛擾放在人世間。」

江嘉葉更在于美人、黃華倫受訪照片中，看見羅霈穎身影。她稱羅霈穎從後方環抱兩人，直說：「我一定要找到于楓，好久沒見面了，我好想她。」說著說著，眼淚掉了下來。

江嘉葉還透露，當天在小冬瓜走進羅姐靈堂，很明顯可以看到他身後跟了2位中年婦女陰魂，很愉快的交談著：「啊！到了，我們趕快進去，可以看到生時喜歡的藝人羅霈穎，她一定是美美的。」說著說著，兩人就進入靈堂。原來陰間也有羅姐的粉絲，看來羅姐在陰間也是不得閒。

而在于美人宣布舉辦追思告別式的那天，江嘉葉也再度看見了羅霈穎的身影，她說羅霈穎在背後很認真聽，直點頭，還大聲說：「歡迎好朋友，認識的不認識的都穿得美美的來送我遠遊旅行。」

(中時新聞網)