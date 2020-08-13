不少網友就在PTT上幹譙，因為這次不僅是126沒有辦法拿到600元，因為年齡限制關係，而是19-64歲都沒辦法。劉宗龍攝）

文化部長李永得12日表示，既藝FUN券推出後，近日也將推出「藝FUN券2.0」，面額同樣也是600元，開放60萬人登記，採紙本方式領取。不過藝FUN券2.0有年齡限制，引起青壯年族群不滿，網友悲憤表示「126抽籤被排幾就算了，加碼還被直接跳過」，真當年輕人是塑膠？

李永德表示，截至11日止，藝FUN券消費總金額已達3.2億，消費者使用率最高的產業排序分別為出版業、電影院及表演藝術團隊。預計將在8月底推出「藝FUN券2.0」。不過，李永德指出，藝FUN券2.0有限定使用族群，是專為沒有手機的65歲以上、18歲以下及身心障礙民眾設計，且凡有領過第一波藝FUN券的民眾，皆不能領取藝FUN券2.0。

李永德指出，藝FUN券2.0投入預算約3.6億，並改採指本方式發放，但不會另外印製票券，而是與四大超商合作，依循領口罩模式，民眾只要持證件到超商領取即可。目前預估開放註冊時間在8月，使用期限可到明年1月至2月間，若登記領取的民眾超過60萬人，同樣採抽籤方式決定。

消息一出，不少網友就在PTT上幹譙，因為這次不僅是126沒有辦法拿到600元，因為年齡限制關係，而是19-64歲都沒辦法。網友表示、「比126更慘」、「青年和壯年錯了嗎？」、「繳稅多的沒份，笑死」、「19-64怎麼了嗎？」

另外更有沒抽中首波藝fun券的可憐126民眾悲憤表示，實在看不懂年齡限制，明明自己有繳稅，已經沒抽過一次了，現在又被跳過，「真的是被當塑膠欸。嗚嗚…」其他網友也說「所以18歲以上65歲以下沒抽中的人就是甲塞，沒抽中被鄉民笑就算了，加碼還直接被跳過」、「不缺這點錢，但完全沒被尊重。」

(中時新聞網)