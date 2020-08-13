富邦悍將高國輝轟出中職史上首支代打再見滿貫全壘打。（嵌入自愛爾達體育家族臉書粉絲團）

中職富邦悍將今晚在新莊球場出戰樂天桃猿，一波波上演戲劇般情節，8局下靠一支王正棠的右外野兩分炮追成6平，9局下樂天投手陳禹勳故意保送4棒蔣智賢，擠成滿壘，悍將高國輝主動請纓上陣，竟締造中職史上首支「代打再見滿貫炮」的紀錄，讓悍將以10比6勝出。

高國輝因前幾日腰部受傷不打算上場，但在8局下時，主動和教練要求：「就讓我試試看吧！」剛好9局下2棒林哲瑄敲一支平飛一壘安打，接著憑張進德漂亮的右外野邊線旁二壘打，形成二、三壘有人。

此時陳禹勳故意四壞保送今天也敲過全壘打的蔣智賢，剛好碰上請纓上陣的高國輝，結果人算不如天算，被一棒掃出左外野牆外，成為再見滿貫全壘打。

高國輝坦言，當時滿壘的情況下，心裡只想著要打顆高遠的外野高飛安打，把壘上的隊友送回本壘，沒想到打到的當下就有感覺，只是沒想到竟然飛出去了！更意外的說，沒想到這是中職史上第一支代打再見滿貫全壘打。

(中時 )