用手機Google搜尋韓國瑜發言人會跑出陳其邁的相關資料。(截取自網路)

用電腦Google搜尋韓國瑜發言人會跑出陳其邁的相關資料。(截取自網路)

高雄市長補選進入倒數階段，對於韓國瑜可能幫李眉蓁輔選的傳聞，民進黨高雄市長候選人陳其邁12日表示，這樣是打臉罷韓投票的結果。但12日晚間卻出現一件怪事，那就是在Google上輸入「韓國瑜 發言人」的關鍵字，搜尋結果竟會跑出陳其邁的相關資料。台北市議員游淑慧看到後也傻眼，直呼「黑人問號」。

對於這件事情，游淑慧在臉書在臉書上表示，黑人問號，其邁愛講國瑜，連GOOGLE都認證？接著游淑慧指出，LINE群組有人問，在手機Google輸入「韓國瑜 發言人」竟然跑出陳其邁的維基......令人傻眼，她也好奇的一試發現竟然是真的。

游淑慧感嘆，「這是傳說中的 ＃Google關鍵字廣告行銷嗎？還是因為陳其邁真的太愛講韓國瑜，以至被Google運算系統自動歸類為『韓國瑜發言人』？」游淑慧還詢問其他人，是否也遇到這樣的狀況。

其他網友則回應，「韓總到底給G賣內心留下多大陰影?」、「這有好笑，做成梗圖應該可以笑幾天」、「這麼怕韓國瑜。」；還有網友指出，用電腦網頁搜尋，也會出現同樣的結果。

(中時新聞網)