兒女買新品，若價格太高都不敢讓父母知道，就算不惜說謊也要隱瞞，只怕換來一頓痛罵。一名網友日前買了雙新鞋回家，好巧不巧被媽媽看到，但媽媽看了鞋盒後大讚「才花700，這次比較省哦」，讓內行人一看都笑了。

男網友在臉書《爆廢公社二館》PO文表示自己買了雙鞋，被媽媽發現碎念「你又買鞋，這次又亂花多少了」，他淡淡回「自己看鞋盒上啊，都有寫」，媽媽一看到鞋盒上面印著大大的「700」，大讚兒子「這次很省哦」，殊不知這款是愛迪達(Adidas)所出的限量款「Yeezy 700 Boost OG」球鞋，一雙要價16000元到20000元不等。

實際上原PO買的是一雙要價16000的愛迪達700 Boost OG限量款球鞋 (圖／翻攝自adiFANS)

不少內行人一看都笑翻：「你媽也太好騙」、「你媽電話多少，我要去告狀」、「700元我跟你買100雙XD」、「會不會被媽媽穿去菜市場」、「媽媽可憐啊，還在感動當中」、「就不要你媽去Google...」、「光鞋盒就值700」。

(中時新聞網)