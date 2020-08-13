對於近來大陸青年大量加入送快遞、送外賣等工作引發的爭議，大陸阿里巴巴創辦人馬雲受訪時表示，特別欣賞年輕人放下架子，敢去做快遞小哥，不要鼓勵年輕人去做一個事情，只有事情本身有巨大魅力、前途、進步，年輕人才會去做。北大畢業賣豬肉有什麼不好？敢於放下身段、改變自己才能學到東西，那才是北大精神。

《澎湃新聞》報導，大陸福耀玻璃集團董事長曹德旺提到的對年輕人找工作有擔心，不應該都去做外賣小哥，應該讓更多年輕人進入製造業一事，馬雲在接受《央視》節目專訪時表示，永遠不能鼓勵和呼籲年輕人去做一個事情，只有這個事情本身擁有巨大的魅力、前途、進步，年輕人才會去做。

馬雲說：「我特別欣賞這些年輕人放下架子，敢去做快遞小哥，有什麼問題呢？我記得我20幾歲的時候，只要有工作，我們都幹。無論你在製造業、快遞業，甚至當個農民，都能體會到當中的意義。」

他還說：「前幾年，有人說北大畢業了去賣豬肉，賣豬肉怎麼了？我覺得這不是個問題，敢於放下身段，敢於改變自己，敢於從賣豬肉裡學到東西，那才真是北大的精神。很多小年輕他選擇進入快遞業，讓中國的快遞業發生了變化，我覺得沒什麼不好。」

馬雲認為，現在製造業的發展跟就業沒有關係，甚至製造業越發展，就業機會就越少。因為未來所有的製造業都將是人工智慧和機器人主導，就業都會向服務業發展。

報導說，馬雲還就2年前提到製造業是Made In Internet的說法表示，網路導致的結果是集裝箱貨運變成了小包裹，海運可能變成空運，原來各自國家講究中國製造、美國製造，而未來是互聯網製造，全世界變成了一個產業鏈。

馬雲表示，因此這個時候各國之間的配合和協同尤其關鍵，最近世界貿易的挫折會跨越。貿易形勢一定會發生變化，最重要的是改變自己的形式，去適應未來技術的發展。

(中時新聞網)