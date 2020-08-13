5年前轟動一時的北京三里屯Uniqlo(優衣庫)試衣間活春宮事件，近日傳出有新發展，陸網瘋傳一張打著「優衣庫女主角」頭銜的女歌手演出海報，指當年影片中的余姓女大生疑似復出加入演藝圈，同時也驚動了隸屬大陸中央宣傳思想工作領導小組的「掃黃打非」組織。

Uniqlo活春宮5年前轟動一時，在試衣間大膽與男子交合的半裸女子也被起底，為就讀北京某大學的余姓女大生。未料事隔5年，瘋傳一張活動宣傳海報。海報中的女歌手馬伊娜爆乳身材性感，更是有著「優衣庫女主角」驚人頭銜，令人訝異難不成余姓女大生另改藝名出道？

優衣庫活春宮女主角疑似出道，此事更驚動了掃黃打非組織，火大在微博揭開真相，「經查，這是一起典型的利用優衣庫不雅視頻女主角進行宣傳炒作牟利的惡性事件。涉事女演員張某莉，並非優衣庫事件當事人，馬伊娜也非事件女主角姓名。」更透露將對相關人員與幕後推手進行調查，嚴肅查處違法違規行為。

(中時新聞網)