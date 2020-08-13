自2018年正式啟動的空總台灣當代文化實驗場（C-LAB），坐落台北精華地段，以打造面向未來及國際的創新文化合作平台為目標，但仍不時遭外界質疑定位，憂心淪為大型蚊子館。對此，文化部政務次長彭俊亨表示，台灣文化實驗場推動以來，外界的確也有不同討論結果，文化部將會再檢視政策，視其必要性做調整。

台灣當代文化實驗場自2018年以來，是由文化部所屬「台灣生活美學基金會」負責規劃執行。彭俊亨表示，若要回頭檢視台灣文化實驗場政策有無必要作調整，內部需討論時間，一旦政策調整，生活美學基金會所要承擔工作也會不一樣。對於外界認為，台灣當代文化實驗場所推動的計畫未必得在空總發生不可，他也認為，台灣當代文化實驗場的定位需再討論。

至於空總基地規劃走向應如何，彭俊亨則表示，這需提報行政院後，才能決定。而台灣文化實驗計畫最初其實有文化部、科技部與經濟部一同合作，分別建構當代藝術、科技媒體、社會創新三大實驗平台，但這並不代表一定要蓋三棟建築，國發會也沒有完全核准相關預算，現在這些規劃是否要繼續進行，將會是下一階段討論重點。

(中時 )