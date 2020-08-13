台中市建築經營協會大師講座，流通教父徐重仁暢談「利他的路」。（盧金足攝）

國旅暴發救經濟？被稱為流通業教父徐重仁12日提醒，地方觀光業也要開始準備熱潮消退，開發在地特色。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

「解決顧客的不方便就是商機！」曾擔任統一超商總經理與全聯福利中心總裁的總統府國策顧問徐重仁，12日在台中市建築經營協會大師講座暢談台灣流通產業轉變、導向不同服務領域；對後疫情時代國旅暴發，他提醒地方觀光業應開始因應熱潮消退，加強經營特色，待國境解封後，迎接更多國內外觀光客拚經濟。

徐重仁受邀到台中市建築經營協會大師講座分享「利他的路」，除了會員，還有很多人慕名而來，出席者大爆棚，會場座無虛席。

他以「走舊路，到不了新地方」，侃侃而談人生經驗，為迎合顧客需求，常觀察市場與整個世界潮流變化，看到「未來台灣也會變成這樣」，比別人早預知台灣的新商業型態，站在顧客角度融入客戶情境，滿足顧客就有商機。

近年來網路的新商業模式興起，但他認為，不太可能完全取代具服務與人情味優勢的實體店，「便利商店就是在市場的空隙找商機」，便利商店出現，以顧客需求角度思考改變

，經營事業不能掉以輕心，要持續學習精進。

徐重仁說，他的專業是一般零售服務業為主體，但任何事業都有其共通性，以多年工作經歷給專業經理人建議，領導與帶人要著重理性與感性的平衡，不忘時常自省，找出突破解決之道，以「利他」的精神經營事業。

台中市建築經營協會理事長邱名仕向徐重仁請益，對建築產業結構體與用心，和前輩的要求和精神一樣，但目前面臨很多的變化，其中，「少子化」就是一例，小家庭增多，居住空間坪數變少，房價增高，加上建築業也缺工，造成坪數越買越小，但單價越來越高，本來是一代一代傳承，現要評估局勢變化而做調整，才能大步邁向新境界。

徐重仁以房價而言，台北市偏高，經營建築事業，最終回歸到購買不動產的客層，就和便利商店與超市光顧的客人一樣，「就是我們常講的消費者」，市場與消費者的關係，了解消費者需求，融入顧客的情境，以前世代跟現在世代客戶需求不同，「我們要用什麼方式來滿足不同客層的特性」。

徐重仁強調，現在是虛實整合的時代，近來的疫情因素，很多人宅在家，沒有辦法出國，外送行業應運而生更加擴大市場，電子商務確實影響到整個商業模式，從數據分析，電子商務占整體消費比例增多，但電子商務也會面臨競爭，有的甚至被淘汰。

他直言，任何事業都要不斷去思考，怎樣創造特色創造差異化，「這個世界如果沒有商店的話，到底是什麼世界」，實體店面不會消失，徐重仁舉小兒科與觀光業等為例，人情味與專業、服務無法全部被取而代之。

「宅配與外送都有存在的價值」，徐重仁表示，大家上班很忙，中午用餐叫便當或遇餐廳客滿，外送提供用餐的方便性，外送符合現代人生活習慣與需求性，商機源源不斷。

邱名仕指出，徐重仁現任總統府國策顧問，並創辦重仁塾及筑誠創研，重視各年齡層推廣教育親自開講分享，以他多年來企業經營智慧，提供企業主全新思維，在競爭市場中找尋切入點，針對創新與品牌打造，啟示與會者，創新不是無中生有，而是回歸人的基本面，滿足市場與顧客需求至關重要。

(中時 )