台中市府興建2期勞工合宜住宅，地點位在股王大立光總部前，1坪13萬優惠，是精密科學園區附近市價1坪25萬近5折行情。（盧金足攝）

「新業宜家」高品質心服務， 贏得住戶認同。（盧金足攝）

社區規畫親子閱讀空間。（盧金足攝）

「新業宜家」公共設施之一健身房，採用高檔運動器材，運用大面落地玻璃窗設計，讓室內空間與戶外庭院綠景美麗相連。（盧金足攝）

雕塑藝術家姜憲明社區創作一系列專屬作品，透過鳥兒的形象，傳達「平凡幸福」的主題。（盧金足攝）

「新業宜家」勞工合宜住宅，就位在精密科學園區股王大立光總部前，住戶出門就能與股王大立光相望，財氣十足。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市府推動勞工合宜住宅，地點就位精密科學園區股王大立光總部前，財氣十足，一坪十三萬超親民房價，住戶抽中就像中大獎，得標興建的新業建設名譽董事長穆椿松，董事長卓勝隆十二日宣布八月十五日周六，在「新業宜家」社區舉辦「新業盛夏市集」活動，邀請住戶走出家門，一起認識新鄰居，也特別公開請出藝術家姜憲明打造各種造型的麻雀

，成為五星級合宜住宅地標級的吉祥物。

精密科學園區、中科與台中工業區符合資格的勞工，抽中入住勞工合宜住宅，規定必須住十年才能轉售，「新業宜家

」一坪十三萬卻猶如勞工住宅中的豪宅，比起附近市價一坪廿五萬元以上，近一半房價，市府嘉惠勞工朋友，合宜住宅都出現僧多粥少的踴躍申請情況。

穆椿松、卓勝隆表示，第1期勞工合宜住宅只有他們一家來標，第二期四年前標到，當時房地產不景氣，雖然要蓋出一坪十三萬元房價，利潤不多，但可讓公司員工與營造廠，及其他相關產業可以繼續運作，合宜住宅幫忙度過房地產的低潮期，而且賺到好口碑。

卓勝隆指出，勞工合宜住宅創下三十天完銷五百廿戶紀錄

，今年正式落成，社區規畫兩處主要開放空間，為減輕勞工住戶負擔，管理費一坪才四十元，在目前各社區管理費來說

，享受很多公設與綠地，值回票價。

穆椿松強調，勞工合宜住宅獲綠建築銀級標章，全棟雨水回收系統、人行道使用透水磚，讓土壤保水，並邀請雕塑藝術家姜憲明為社區創作一系列的專屬作品，透過鳥兒的形象

，傳達「平凡幸福」的主題，去年獲台中都市空間設計傑出獎。

「新業宜家」社區規劃兩處主要開放空間，有大樹廣場做為社區的入口，也是鄰里散步休閒的小小森林，西北向以建築量體阻隔冬季地形風，讓內部中庭也能保有舒適與綠意，公共設施如交誼廳、健身房、兒童遊戲室、會議室、幸福廣場等都圍繞著內中庭設置，運用大面落地玻璃窗設計，讓室內空間與戶外庭院綠景美麗相連。

「這裡是社區最多歡笑與尖叫聲的地方！」新業建設特別在社區為小朋友設計溜滑梯，也因為入住的住戶年輕化，很多親子到兒童場域遊戲，特別安置安全措施，童趣十足的溜滑梯大受歡迎。

令人眼睛一亮的是，社區門廳以石材營造典雅大器質感，中庭選用台灣原生種植栽，搭配不同季節的花樹草綠精心設計，全棟雨水回收系統、人行道使用透水磚，讓土壤保水，環保融入生活中，住戶維持生活空間的向心力，也讓新業建設感動，共同珍惜美好家園。

近年來新業建設進一步推動「新業家族」，每個月舉辦至少一場的家族活動，有「名人講堂」、「生活習作」、「品味食光」等系列，社區住戶可以免費參加，拓展鄰里情誼、豐富生活，場場報名熱烈。

穆椿松、卓勝隆說，十五日舉辦的「新業盛夏市集」，是「新業宜家」與「新業誠家」兩座社區的專屬活動，由新業建設提供每戶三百元購物券，邀集文創手作、美食飲物、友善小農等五十二個精彩攤位，現場還有氣球互動、音樂展演

、美味餐車，在湛藍的天空下、在美麗綠意中，開始「家」入新業的美好旅程。

(中時 )