盧金足／台中報導

勞動力發展署中彰投分署廿一日將在逢甲大學育樂館舉辦今年中部最大場的就業博覽會，號召大立光電、上銀科技、樹德企業、王品集團等五十一家廠商提供超過四千個職缺。

除薪資30K以上及中高階職缺各占近4成外，更有精密工業廠製造組主管、測試產品工程師月薪上看60K~83K，當天前300名求職者更有獨家早鳥禮，有求職或轉職需求民眾把握良機找伯樂。

中彰投分署長林淑媛表示，今年中部職場最大盛會-2020台灣就業通中部就業博覽會網羅許多獲得「幸福職場獎」、「

中堅企業」、「隱形冠軍」及「5加2創新產業」的廠商，提供跨境電商主管、國貿業務主管、人工智慧演算法工程師、機械設計工程師、製程工程師等多樣化職缺及多元就業資訊供民眾選擇。

現場也提供視訊面試服務，另因應新冠肺炎疫情公眾集會指引原則，將會架設紅外線熱顯像儀儀器、酒精消毒等安全措施，同時呼籲民眾須戴口罩前往會場參加面試。

就博會為青年就業衝一波we fight together專區，以遊戲互動方式串接勞動部針對15-29歲青年所提供「衝就業」、「練專長」、「興僱用」等多領域各項就業促進資源，讓青年們在遊戲過程了解政府現今所推動的各項計畫資源寶藏。

除協助民眾探索個人職涯定錨外，也提供職訓及創客體驗

，如機械手臂結合雷雕技術製作Fighting Pen，親身感受學習技術的趣味，並通過層層關卡考驗，鼓勵大家活出自我精彩人生。

(中時 )