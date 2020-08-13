鄉林集團董事長賴正鎰認為，地價與造價成本高，台中新重劃區精華地段房價4字頭起跳。（盧金足攝）

今年掀起全台換屋潮，加上土地與營造成本推升房價，引發房市「恐漲心理」，購屋置產與投資客同時出籠，讓新預售屋快速去化。（鄉林提供／盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

鄉林集團董事長賴正鎰表示，此波資金行情使得土地行情飆漲，房價飛速進化，而建商搶土地之熱度，讓他匪夷所思，重劃區部份以台中市13期與14期，及接近高鐵的單元五等新興重劃區土地最夯，若以新地價與營建原料及工資墊高的建築成本來換算，未來新推案預售開價至少要漲15％至20％，每坪單價逼近40萬元。

鄉林不動產研究室指出，人口紅利與區域成長性牽動各區域房市的消長，台中市受惠於年產值逾8000億元的中科，磁吸大量年輕人到台中就業定居，本地與外地建商競推新預售案，新成屋和中古屋市場也是強強滾，在六都之中家戶購屋比僅次於桃園市。

台中市因軌道經濟效應與重大交通建設激勵，房產熱度直線上衝，捷運綠線通車在即，屯區與海線重大建設陸續到位

，緊接著捷運藍線也要開始規劃，區域輪動掀置產熱潮，山海屯蛋白區因重劃利多及生活機能躍進，房價大幅追漲。

鄉林不動產研究室表示，台中新興重劃區發展快速，依區域行情分析，北屯捷運GO站附近、單元12及烏日高鐵特區還可看到單價低於30萬元個案，而西屯、南屯重劃區精華地段的新案基本上都已是「4字頭」起跳。

單元2與單元3因靠近高鐵與五權西路，房價已是35至40萬元；擁大片綠地景觀及建設的水湳經貿特區直接是1坪40~50萬元。舊台中市區部分，較靠近台灣大道的北區和西區開價每坪40萬元以上，台灣大道沿線則是一坪42~48萬，若是面對公園、園道或大片綠地或品牌建商的開價更高。

台中市推案熱區今年上半年仍集中於台74線及捷運綠線的北屯區、北區，以及高鐵周邊太平及烏日、南屯等具交通及新重劃區的題材地區。過去台中縣市交界的新興重劃區新案單價30萬元是基本門檻；市區成熟商圈新預售建案每坪單價則是站穩40萬元，二字頭差不多已成絕響，只有在偏一點的蛋白區才看得到。

以往購屋大都先考慮地段，現在年輕人購屋及換屋重視區域建設與生活機能，未來捷運藍線第一階段綜合規劃預計明年5月完成，並延伸到沙鹿火車站，軌道經濟縮短山與海各生活圈距離，市中心區平均房價動輒3字頭以上的比價情況下，海線部分一字頭的房價勢必追價補漲。

(中時 )