正在捷克訪問的美國國務卿蓬佩奧今天表示，中國在全球的經濟影響力，使中共在某些方面上，成為比冷戰時期的蘇聯（Soviet Union）更難抗衡的對手。

蓬佩奧（Mike Pompeo）也呼籲歐洲各國團結對抗中國共產黨。他表示，中共把經濟力量當作籌碼，影響全世界。

路透社報導，蓬佩奧今天在捷克參議院演說時表示：「現在情況並非冷戰2.0。…就某些方面而言，要抵抗中共威脅，挑戰更加艱難。」

「中共已經以蘇聯從未做到的程度，纏住我們的經濟、政治和社會。」

今年以來，美國與中國的關係因多項議題快速惡化，包括北京處置2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的方式、電信設備製造商華為的爭議、中國對南海的主權聲索，以及中國加強控制香港等。

蓬佩奧此次訪問中歐，將討論網路與能源安全問題，捷克是他的中歐行第一站。

蓬佩奧藉此機會同時抨擊俄羅斯和中國施加影響力，並稱讚過去一年勇於面對中國挑戰的捷克官員。

(中時新聞網)