台灣房價居高不下，年輕人買房已成一件相當困難的事，雖如此，還是有不少人將買房當成人生第一追求目標，選擇貸款期限拉長來降低每期房貸的負擔，保障自己的生活品質，若一個人沒有金錢能力買下房子，與家人合買房子，共同負擔房貸的事情也時有所聞，不過在大陸福州，就有一名女子的弟弟兩年前買了房，但因為信評問題，房產只能掛在姐姐名下，結果弟弟後來無力付貸款，只能由姐姐接手。

根據《網易新聞》報導，這名女子的弟弟當時就因為信用評分問題，只能把房產掛在姐姐名下，後來更無力付房貸，這筆債務直接變成她和丈夫的責任，但夫妻兩人月收入只有1萬人民幣，換算台幣約4.2萬元，卻要月付2萬元人民幣，約新台幣8.4萬元的貸款，兩年下來夫妻倆花光所有積蓄，還多負債了40萬元，約新台幣170萬元，這對夫妻付貸款付到臉色慘綠！

夫妻倆苦撐了兩年非常痛苦，女子的丈夫認為，房子本來就是給她弟弟住的，貸款也應該由他償還，妻子卻把整個小家庭拖下水，非常不顧及他的感受。但女子也有話說，當初在他們最困難的時候，娘家人也有給予協助，所以才堅持幫助弟弟，許多網友看到消息後傻眼表示，「嫁人不嫁媽寶男，娶妻不娶扶弟魔」、「扶弟魔太可怕了，一直吸血」、「你弟幫過你，你現在可以幫助他，但你不能把和丈夫孩子一起的家拿走全部幫助你弟，過了」。

對於網友的反應，這名女子表示，雖然因此一直和丈夫吵架，但她仍認為自己沒有錯，因為如果自己不顧及親情，還談什麼感情幸福。

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(中時新聞網)