新北市1名唐姓男子過去在施姓男子開設的地下錢莊擔任幹部，期間常因帳目問題和對方發生口角，去年6月間，他不滿被老闆懷疑做假帳，還放話說要「處理他」，竟夥同陳姓及江姓同事，共同設局殺害施男，並將遺體載至宜蘭焚燒長達12小時，讓被害人屍骨無存。新北地院審理後，依殺人等罪判處唐男、陳男無期徒刑，江男則處18年徒刑；可上訴。

判決指出，唐男去年在新北市泰山區1間地下錢莊工作，但他常因放款、對帳等業務和施姓老闆起衝突，加上聽聞對方在外放話說「要處理他」，進而萌生殺意，隨即找上平時和被害人有嫌隙的陳男共謀犯案，同時承諾事成後由自己當負責人，屆時會從收回款項中抽出2成作為獎金，誘使江男參與殺人計畫。

2019年6月16日，唐男以上繳收回款項為由，藉此前往泰山公司，之後又因對帳問題和老闆發生口角，便取出預藏的水果刀朝施男猛刺1刀；陳男見同夥下手後也不再猶豫，隨即從房間拿出開山刀，對著被害人頸部、腹部砍殺；至於江男則負責抱住老闆，不讓他有機會反抗或掙脫。

3人犯案後，先出門購買清潔用品，將命案現場的血跡清理乾淨，隨後決定將死者遺體運往江男宜蘭老家附近的空地焚燒，一行人為掩人耳目，還刻意到超市購買烤肉用品、木炭等，並於焚屍同時在旁生火烤肉；數小時後，3名惡煞見屍體尚未焚燒完全，竟又買來3、4包木炭繼續燒，直到約12小時後確定屍骨無存才離開。

新北地院審酌，3名被告不僅預謀殺人，還將死者燒至完全毀滅殆盡，甚至搗碎被害人遺骨，使家屬迄今均無從為施男辦理後事及繼承程序，悲痛之情無可言諭，因此依殺人、損壞屍體罪判處唐男、陳男無期徒刑，褫奪公權終身；至於江男因未直接下手殺人，依殺人罪、損壞屍體罪判刑18年：仍可上訴。

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(中時新聞網)