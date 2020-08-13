大勢至菩薩與阿彌陀佛、觀世音菩薩，在大乘佛教中並列為「西方三聖」。佛教經典中記載的大勢至菩薩，是以「智慧光」普照世間萬物，可以助眾生遠離地獄火途、餓鬼刀途和畜生血途的三途之厄，得到無上力量；由於大勢至菩薩行走時，十方世界都會為之撼動，令人強烈感受到祂的威勢與自在，因此被稱為「大勢至」。

在佛教道場或寺廟中大雄寶殿內常供奉三尊莊嚴佛像，阿彌陀佛居中，觀世音菩薩和大勢至菩薩分列左右兩側「脅侍」，大勢至菩薩又被稱為「大勢菩薩」、「大精進菩薩」或「遍吉菩薩」，漢傳佛教多以農曆七月十三日作為祂的聖誕。

「西方三聖」以阿彌陀佛居中，觀世音菩薩與大勢至菩薩分列兩側，隱含悲智雙修、功德圓滿的教義。（圖／報系資料庫）

關渡宮文化藝術總監陳奕愷指出，民眾對大勢至菩薩或許比較陌生，但佛教世界中大勢至菩薩絕對是不可或缺的角色，因為祂頭上的法瓶內醞藏著無量光，就是接引眾生前往西方極樂世界的重要力量，早在西元三五0年開始興建的敦煌壁畫中，大勢至菩薩接引往生者的圖畫就出現其中。

關渡宮文化藝術總監陳奕愷指出，傳說大勢至菩薩行走時會撼動十方世界，威勢非凡，故得此名。（圖／王永泰攝）

佛教經典《觀無量壽經》記載，大勢至菩薩口中恆唸「阿彌陀佛｣，因為唸佛修行證果，因此被漢傳佛教「淨土宗｣奉為法界初祖。民眾經常口誦「阿彌陀佛｣時，心中若同時觀想觀音菩薩及大勢至菩薩，就能悲智雙修，因為觀音代表「大悲」、大勢至則代表「大智（光），功德更圓滿。」

在北投關渡宮裡，大勢至菩薩手持蓮花，頭上天冠有一寶瓶，傳說會釋放接引眾生至極樂世界的智慧光芒。（圖／王永泰攝）

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(中時新聞網)