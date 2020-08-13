台灣民間，大勢至菩薩法像造型多樣化，有的手持貝葉經（首次書面集結佛教三藏的古印度佛教經典）、有的持玉如意者、蓮花等，共同特徵是頭戴天冠，天冠中有一寶瓶。

財團法人台北市關渡宮秘書鍾右業指出，大勢至菩薩雖原屬佛教神明，但在台灣民間信仰中，儒、道、釋的界線並不明顯，除了低調嚴謹的佛教道場供奉大勢至菩薩外，普羅大眾相當親近的媽祖和觀音廟，也多會同時供奉包括大勢至菩薩等「西方三聖」。

北投關渡宮以奉祀「黑面媽」聞名，近期也擴建「三聖殿」，裡頭供奉大勢至菩薩在內的「西方三聖」。（圖／王永泰攝）

創於清康熙51年（西元1712年）的關渡宮，是台灣北部歷史最悠久的媽祖廟，供奉的「黑面媽祖」神蹟靈驗盛名遠播，當地除了從清代開始的媽祖信仰外，宮廟裡就有一座十分莊嚴明亮的「三聖殿」，內奉「西方三聖｣供民眾參拜，大勢至菩薩的神像就在其中。

鍾右業指出，根據清朝「諸羅縣志」記載，關渡宮前身「天妃廟」創於清康熙51年（西元1712年），是台灣第二早、北部歷史最悠久的媽祖廟，供奉的「黑面媽」更以神蹟靈驗盛名遠播，當時就有「南有北港媽、北有干豆（淡水干豆門、指天妃廟）媽」之說。

鍾右業表示，關渡宮的「三聖殿」是由原本的香客大樓改建而成，歡迎香客來此參拜禮佛。（圖／王永泰攝）

至於關渡廟中的「三聖殿」前身是關渡宮的香客大樓，當年興建時因誤用海砂，為避免結構危險，廟方後來發現後決定築層改建，興建「五佛殿」及「三聖殿」，樓下整建中的淡水文物館近期也將完工，提供信徒依信仰需求自由參拜禮佛。由於重行修繕後的大樓正面對關渡休閒風景區，山海景色相當優美，廟方也希望能藉此提供信徒更多心靈體驗與感動。

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(中時新聞網)