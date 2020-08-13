小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（13日）新聞重點。

【1】韓國瑜 依舊是陳其邁最大心魔

高市長補選藍、白與綠實力懸殊，但陳其邁仍高調喊話挑戰93萬票，並炒作韓國瑜將替對手李眉蓁站台話題，全力刺激投票率；看來，2018市長選舉陰溝裡翻船的疙瘩未解，韓國瑜依舊是陳其邁放不下的心魔。

【2】黎智英喊話 蘋果一定撐下去

香港壹傳媒創辦人黎智英昨凌晨獲釋後，除在推特發文感謝各界支持，中午也親赴香港《蘋果日報》總部大樓。他向員工喊話，「蘋果一定撐下去」，對於個人安危「不會擔心」，甚至笑稱，還好沒被「送中」。

【3】軍官盜賣口罩 北市後備指揮官被拔

國防部後備指揮部派官兵支援「國家口罩隊」，卻爆發李志交中校與張政陽上士涉嫌上下其手，偷取6000片口罩盜賣。對此，後備指揮部指揮官姜振中中將自請處分；北市後備指揮部指揮官劉東奇上校，以及該單位政戰處長，負起行政責任，均記過一次並調離現職。

【4】台積電穩坐全球半導體前3強

研究機構IC Insights昨日公布上半年全球10大半導體企業，其中台積電營收逾200億美金，排名第3，華為子公司海思今年上半年營收大增49％，躍升全球第10大半導體廠，不過由於美國擴大圍堵華為，預期海思進入前10名的時間可能短暫。

【5】藝FUN券2.0 老幼弱勢限定

藝FUN券7月22日開放使用，文化部長李永得表示，截至11日止，藝FUN券消費總金額已達3.2億元，消費者使用率最高的產業排序分別為出版業、電影院及表演藝術團隊。至於專為65歲以上、18歲以下及身心障礙民眾推出的藝FUN券2.0何時推出？他回應，預估將在8月底開放。

(中時新聞網)